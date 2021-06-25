Karayollarında hız limiti artacak

Soylu dün, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu İzleme ve Yürütme Kurulu ile Trafik Güvenliği İhtisas Grupları Toplantısı’na katıldı. Soylu, Türkiye’de trafik kazası ve sonrası ölümlerin 2015 yılında 7 bin 530 iken 2020’de 4 bin 866’ya gerilediğini belirtti.

YOL STANDARTLARI YÜKSELDİ

Trafik polislerinin ve jandarma trafik görevlilerinin sadece ceza yazıcı olmadığını, aynı zamanda eğitici ve öğretici bir pozisyon da üstlenmeleri gerektiğini kaydeden Soylu, maket trafik araçlarının, bulundukları yerlerde kaza oranlarını yüzde 30 oranında azalttığına dikkati çekti. Ortalama hız tespit sisteminin kurulu olduğu otoyollarda 2020’de toplam kazada yüzde 25, can kayıplarında yüzde 33 azalma sağlandığını ifade eden Soylu, şöyle devam etti: “Yol ve araç kalitesinin artması nedeniyle hız limitleri esnetilebilir. Bizim sürat yönetimimiz 120, ona bir yüzde 10’luk tolerans var, 132 kilometre... Otomobiller için 20 kilometreye kadar arttırma yetkimiz var. Bu konuda hem yollara hem de standartlara göre Karayolları ile trafik bir çalışma yapıyor. Bir miktar arttırma konusunda çalışma gerçekleştirilmektedir.”

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