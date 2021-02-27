Hindistan ekonomisi durgunluktan çıktı

Ulusal İstatistik Ofisinin açıkladığı verilere göre, Hindistan ekonomisi, 2020 yılının 4'üncü çeyreğinde büyüme kaydetti.



Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), ekim ile aralık aylarını kapsayan dönemde binde 4 oranında büyüdü.



Önceki iki çeyrekte ekonomisi üst üste daralan ülke, böylece durgunluktan çıkmış oldu.



Hindistan İstatistik Bakanlığı verilerine göre, 2020'nin ilk üç ayında yüzde 3,1'lik büyüme kaydeden ekonomi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı ikinci üç ayda yüzde 23,9 küçülmüştü. Bu, Hindistan ekonomisinin son 40 yılda kaydettiği ilk küçülme olmuştu.



2020'nin üçüncü çeyreğinde de yüzde 7,5 küçülme kaydedilmiş, iki çeyrekte üst üste daralan ülke ekonomik durgunluğa girmişti.



Hindistan hükümeti, Kovid-19 salgının yayılmasını önlemek amacıyla 24 Mart’ta ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulamaya başlamış ve vaka artışının sürmesi nedeniyle yasak uzatılmıştı.