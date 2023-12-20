Hesap oyunu bitiyor... Restoranlara fiyat listesi zorunluluğu geldi

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ADİSYONA müşterinin tüketmediği yiyecek ve içecekleri ekleyerek hesabı şişiren işletmelerle ilgili şikayetlerin artması Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık adisyon fişi incelenmediği sürece fark edilmeyen bu durumu ortadan kaldırmak için yeni bir düzenlemeye gitti. Resmi Gazete’de dün yayımlanan yönetmeliğe göre, artık ülke genelindeki restoran, kafe ve pastane gibi yiyecek hizmeti sunan tüm işletmeler, hem giriş kapısının önüne hem de masaların üzerine vatandaşın kolaylıkla görüp, okuyabileceği bir fiyat listesi koymak zorunda. Vatandaşın o işletmede yiyip içtikten sonra beklemediği fahiş fiyatlarla karşılaşmasının önüne geçmeyi hedefleyen düzenleme, 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek.

50 TL OLAN ÜRÜN 150 TL

Bu karar, ilk etapta Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği’nin (TÜRES) Ticaret Bakanlığı’na sunduğu bir öneriydi. Hürriyet’e konuşan TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, son dönemde bazı restoranların hesabı şişirme yoluna gittiğine yönelik şikâyetler artınca bakanlığa çözüm olarak bu öneriyi sunduklarını anlattı. Böylece, 2014’te çıkarılan Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin 8. maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek bu karar alınmış oldu. “Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile defalarca bu konu hakkında görüştük ve nihayet karar çıktı” diyen Bingöl, “Yan yana 5 kafe düşünün; kahve birinde 50, öbüründe 100 lira... Kime göre, neye göre? Müşteri ‘Buraya gidersem kahveye 50 lira veririm’ düşüncesiyle gidiyor ama 150 lira veriyor. Şimdi bu durum son bulmuş olacak” dedi.

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‘BAĞCILAR’DA NİŞANTAŞI FİYATI’

Ancak Bingöl, önerinin bizzat TÜRES’ten gitmesinin sektörde rahatsızlığa da yol açtığını söylüyor: “‘Dürüst tüccarsan fiyatları kapı önüne koymaktan neden imtina ediyorsun? Vatandaş ne kadar ödeme yaptığını bilecek. Bağcılar’da Nişantaşı fiyatı uyguluyorsan müşteri görsün.”

‘İÇİLMEYEN SUYUN PARASI ALINIYOR’

TÜKETİCİ Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, bakanlığın yeni düzenlemesini ‘gecikmiş ama sevindirici bir gelişme’ olarak niteledi. Çakar ayrıca, yemek öncesi masaya konulan suyun içilmediği halde adisyona eklenebildiğini, yemek sonrası vatandaş talep etmediği halde getirilen çayın da ikram olmayıp, parasının alınması gibi sorunlu durumların yaşandığını anlattı: “Özellikle kebapçılarda masaya 5-6 adet su konulup, içilmediği halde parasını alınıyor. Çay ikram değilse belirtilmiyor. Bu gibi uygulamaları yapan işletmelere caydırıcı cezalar verilmeli.”

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BOĞAZ’DAKİ BALIKÇILAR DA DAHİL

TİCARET Bakanlığı’nın yeni kararı herkesi kapsayacak mı? Özellikle İstanbul’da fiyat belirsizliğinin en yüksek olduğu Boğaz’daki balık restoranlarının da karar kapsamında olup olmadığı merak ediliyordu. Kapıda menüsü olsa da fiyatları yazmayan çoğu işletme gibi Boğaz’daki restoranlar da 1 Ocak’tan itibaren hem kapılarında hem de masalarında menü bulundurmak zorunda.

‘QR KODU DA KAPSAMALI’

TURİZM Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, düzenlemenin ‘sektördeki çürük yumurtalar göz önüne alındığında sevindirici olduğunu; ancak masalara konulan QR kodlu dijital menülerin de düzenlemeye dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Aldığımız bilgiye göre, masada dijital menüsü bulunan işletme ayrıca basılı menü de bulundurmak zorunda değil. Demirer, “Kararda dijital menülere yer verilmedi. Yönetmeliğe karşı değiliz. Yalnızca bir virgül konularak, ‘basılı ya da dijital menü’ olacak şekilde güncellenmeli” dedi.