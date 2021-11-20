Hedef globalde ilk 3’e girmek

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Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Bulgurlu, Arçelik’i dünyadaki oyunculardan daha güçlü noktaya getirmek için büyüme stratrjilerinin temelini oluşturan 3 ana konuya odaklandıklarını, bunların ‘İş Modeli olarak Sürdürülebilirlik’, ‘Küresel Büyüme Atılımları’ ve ‘Kültür Dönüşümü’ olduğunu söyledi. Globalde faaliyette olduklarını tüm pazarlarda ilk 3 oyuncu arasında yer alma hedefleri için tüm fırsatları takip ederek gerekli yenilikçi adımları attıklarını belirten Bulgurlu, şu anda 8’inci sırada yer aldıklarını söyledi. Bulgurlu, “2021 yılında 180 milyon Euro’su Türkiye’de olmak üzere toplamda 220 milyon Euro tutarında yatırım harcaması gerçekleştirdik, bunun yanında 370 milyon Euro tutarında şirket satınalması yaptık” diye konuştu.

SATIN ALMA VE ORTAKLIK

48 ülkede satış ve pazarlama ofisleri, 9 ülkede 28 üretim tesisiyle faaliyetlerine devam ettiklerini dile getiren Bulgurlu, “Asya-Pasifik bölgesinde hem Hitachi ortaklığı hem de Beko markasıyla büyüme yatırımları yapıyoruz. Türkiye’de 2021 yılında yaptığımız Whirlpool / Manisa fabrika satın alımının dışında da yatırım fırsatlarını değerlendirirken, ihracat açısından Avrupa’ya yakın olması nedeniyle Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki yatırım, satın alma ve ortaklık fırsatlarıyla ilgileniyoruz. Latin Amerika da nüfus potansiyeli ve rekabet fırsatları barındırıyor. Kuzey ve Güney Amerika’da da bu sebeple yatırım, satın alma ve ortaklık seçeneklerini değerlendiriyoruz. Sub-sahara bölgesinde oluşabilecek fırsatları da göz önünde bulunduruyoruz” dedi.

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'YÜZDE 66 ARTTIRDIK'

Yılın ilk 9 ayında konsolide cirolarını TL bazında 2020 yılına göre yüzde 66 arttırdıklarını kaydeden Hakan Bulgurlu, şunları söyledi: “Ciromuz 45.6 milyar TLolarak gerçekleşti. 3’üncü çeyrekte ciromuzun yüzde 30’u Batı Avrupa, yüzde 13’ü Doğu Avrupa pazarından geldi.” Son dönemlerde döviz kurlarında yaşanan yükselişi de değerlendiren Bulgurlu, “Bu kadar hızlı devalüasyon sağlıklı değil. Yatırım ve istihdamda zorluk yaşanıyor. TL’nin değerinin normalin çok altında olduğunu düşünüyorum. Ancak bu da bir fırsat yaratabilir. Arçelik olarak golbal bir şirket olduğumuz için kurlardaki dalgalanmalardan daha az etkileniyoruz.”