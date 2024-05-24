Hedef ‘Gastrocity’ listesinde yükselmek

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Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) tarafından düzenlenen zirvede Hürriyet yazarı tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da “Tanzimattan günümüze yemek kültürümüz” konulu bir oturuma katıldı.

İSTANBUL, İZMİR VE BODRUM ÖNE ÇIKTI

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Bakan Mehmet Ersoy “Türkiye olarak sunduğumuz eşsiz gastronomi deneyimleriyle dünya çapında fark yaratıyoruz. Bakanlık olarak, Türkiye’nin zengin yeme-içme kültürünün dünyaya tanıtılması noktasında bir dizi projeyi yönetiyoruz” dedi.

Çalışmaların amacının Türk mutfağını markalaştırmak olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, şöyle devam etti: “Bu çerçevede attığımız adımlarla dünyada ‘Gastrocity’ olarak da adlandırılan Londra, Paris, New York gibi ‘fine dining’ amacıyla Türkiye’ye gelinebileceğini anlatmak istiyoruz. Gerek tanıtım filmleri gerekse ağırladığımız kanaat önderlerinin etkileriyle, dikkatleri İstanbul, İzmir ve Bodrum destinasyonlarımıza çekmeyi başardık. Michelin Rehberi tarafından kapsama alınan İstanbul, İzmir, Bodrum gibi destinasyonlarımız birer Gastrocity olarak ön plana çıktı.”

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TÜRKİYE MAVİ BAYRAKTA İLK 3’TE

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, merkezi Danimarka’nın Kopenhag kentinde bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın (FEE) açıkladığı ‘mavi bayrak ödülleri’nde bu yıl Türkiye’den 16 plaj yer aldı. Dünyanın en çok mavi bayraklı plajına bu yıl yine İspanya sahip olurken, ikinciliği Yunanistan elde etti. Türkiye’nin üçüncü olduğu listede İtalya dördüncü, Fransa da beşinci sırada yer aldı.

Türkiye’de geçen yıl 551 olan mavi bayraklı plajlara bu sene; İstanbul, Balıkesir ve Aydın’dan üçer; Antalya ve Muğla’dan ikişer; İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Bursa, Kırklareli ve Yalova’dan ise birer plaj eklendi. Antalya 233 plaj ile Türkiye’nin en çok mavi bayrak sahibi şehri. Muğla 112 plaj ile ikinci, İzmir 64 plaj ile üçüncü sırada. Mavi bayrak programı, 1993’te uygulamaya konulmuştu. Dünyada 50 ülkede uygulanıyor.