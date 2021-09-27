Hedef 5 milyon kültür ve turizm elçisi yaratmak

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DHA-UNESCO’ya değinen Yıldız, “Türkiyede UNESCO bilinci yeni yeni oturmaya başladı. Halkımızda da UNESCOya karşı çok büyük bir sempati şu anda mevcut. Eskiden UNESCO denilince belirli unsurlarımız dahil olduğunda gündeme gelen bir kuruluştu. UNESCO Birleşmiş Milletler’in en pozitif yüzü. Türkiyede Birleşmiş Milletlerin verdiği kararlar çok eleştirilir ama UNESCO konusunda yaptığı çalışmalar, eylemler halkın her zaman takdirini kazanmıştır. UNESCOnun kuruluşuna imza atan ilk 10 ülke olduğu için de ülkemizin UNESCOda bir çok unsuru bulunmaktadır. Bu sayede UNESCO unsurları sayesinde ülke tanıtımına büyük katkılar sağlamaktayız. Amacımız ana listedeki unsur sayısını artırmak ve geçici listeye daha fazla unsur dahil ederek ülkemizdeki mirasları daha fazla ortaya çıkartmamız gerekiyor” diye konuştu.

'ÖNCE BİZ TANIMALIYIZ'

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Ülke tanıtımının önemli olduğunu kaydeden Yıldız şöyle konuştu: “Bizim öncelikli bir sloganımız var. Önce ülkeni tanı, sonra dünyayı tanı biz kendi ülkemizi tanıyamazsak doğru dürüst tanıtamayız. Bizim çocuk ve gençlerimiz olarak ülkemizin tanıtımı açısından donanımlı, bilinçli ve bilgili olmamız lazım. Biz onun için işin eğitim bölümüne biraz eğildik. İlköğretimde, üniversitelerimizde çocuklarımıza ve gençlerimize başta dünya miras alanlarımız olmak üzere turizm çeşitliliğimiz ile ilgili tüm özellikleri, sahip olduğumuz zenginlikleri tanıtarak onları donatıyoruz. Belirli sınavdan geçirdiğimiz arkadaşlarımıza birer berat takdim edeceğiz.”