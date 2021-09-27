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Hedef 5 milyon kültür ve turizm elçisi yaratmak

#Turizm#KÜLTÜR#Fikret Yıldız
Hedef 5 milyon kültür ve turizm elçisi yaratmak

Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP) Başkanı Fikret Yıldız, ülke tanıtımının önemine değinerek, “Bizim çocuk ve gençlerimiz olarak ülkemizin tanıtımı açısından donanımlı, bilinçli ve bilgili olmamız lazım. Bizim hedefimiz 2022’nin sonuna kadar en az 5 milyon insanımızı kültür ve turizm elçisi yapabilmektir” dedi.

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DHA-UNESCO’ya değinen Yıldız, “Türkiyede UNESCO bilinci yeni yeni oturmaya başladı. Halkımızda da UNESCOya karşı çok büyük bir sempati  şu anda mevcut. Eskiden UNESCO denilince belirli unsurlarımız dahil olduğunda gündeme gelen bir kuruluştu. UNESCO Birleşmiş Milletler’in en pozitif yüzü. Türkiyede Birleşmiş Milletlerin verdiği kararlar çok eleştirilir ama UNESCO konusunda yaptığı çalışmalar, eylemler halkın her zaman takdirini kazanmıştır. UNESCOnun kuruluşuna imza atan  ilk 10 ülke olduğu için de ülkemizin UNESCOda bir çok unsuru bulunmaktadır. Bu sayede UNESCO unsurları sayesinde ülke tanıtımına büyük katkılar sağlamaktayız. Amacımız ana listedeki unsur sayısını artırmak ve geçici listeye daha fazla unsur dahil ederek ülkemizdeki mirasları  daha fazla ortaya çıkartmamız gerekiyor” diye konuştu.

'ÖNCE BİZ TANIMALIYIZ'

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Ülke tanıtımının önemli olduğunu kaydeden Yıldız şöyle konuştu: “Bizim  öncelikli bir sloganımız var. Önce ülkeni tanı, sonra dünyayı tanı biz kendi ülkemizi tanıyamazsak doğru dürüst tanıtamayız. Bizim çocuk ve gençlerimiz olarak ülkemizin tanıtımı açısından donanımlı, bilinçli ve bilgili olmamız lazım. Biz onun için işin eğitim bölümüne biraz eğildik. İlköğretimde, üniversitelerimizde çocuklarımıza ve gençlerimize başta dünya miras alanlarımız olmak üzere turizm çeşitliliğimiz ile ilgili tüm özellikleri, sahip olduğumuz zenginlikleri tanıtarak onları donatıyoruz. Belirli sınavdan geçirdiğimiz arkadaşlarımıza birer berat takdim edeceğiz.”

 

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#Turizm#KÜLTÜR#Fikret Yıldız