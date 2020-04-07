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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 07.04.2020 - 17:09,Son Güncelleme:/

Hazineden yaklaşık 1,5 milyar liralık kira sertifikası ihracı

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Hazineden yaklaşık 1,5 milyar liralık kira sertifikası ihracı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 470 milyon lira tutarında kira sertifikası ihracı yaptı.

Bakanlığın internet sitesinde, Türk lirası cinsi TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı. Buna göre, bugün 1 milyar 470 milyon lira tutarında 8 Nisan 2020 valörlü, 1820 gün vadeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek. 

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