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Ekonomi
Haber Giriş: 14.10.2020 - 10:08 | Son Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dövize endeksli sözleşme açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dövize endeksli sözleşme açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2018 Eylül ayında döviz ya da dövize endeksli sözleşmelerin Türk Lirası olarak güncellendiği ve bu sözleşmelerin yeniden döviz cinsine çevrilmeyeceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşme bedellerine ilişkin duyuru yayımladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bilindiği üzere, 12.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 85  Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Karar’da değişiklikler yapılarak Türkiye’de yerleşik  kişilerin bazı istisnalar dışında birbirleriyle döviz cinsinden veya  dövize endeksli bedeller içeren sözleşmeler yapmamaları hususunda ve  mevcut sözleşmelerde yer alan bedellerin Türk lirasına çevrilmesi  yönünde düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu düzenlemeler sonrasında Bakanlığımızca belirlenen  istisnalar ise Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara
İlişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ’de düzenlenmiştir.

Bahse konu düzenlemelerde sözleşme taraflarının Türk lirasına  dönüşte mutabakata varamamaları halinde bedellerin Türk lirasına  çevrilme usulü ile konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde Türk  lirası olarak belirlenen bedellere iki yıllık geçiş sürecinde  uygulanacak artış oranlarına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

İki yıllık sürenin sona ermesiyle geçiş süreci sona erecek ve  taraflar Türk lirası tutarlara uygulanacak artış oranında yine  mutabakata varamazlarsa 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 344 üncü  maddesi hükmünde yer alan sınırlara tabi olacaklardır.

Geçiş süreci için öngörülen iki yıllık sürenin sona ermesinden  sonra bahse konu sözleşmelerde yer alan bedellerin tekrar döviz  cinsinden veya dövize endeksli uygulanmaya başlanması ya da yeniden  döviz cinsinden veya dövize endeksli belirlenmesi mümkün  bulunmamaktadır. Aksi uygulamaların tespiti durumunda kambiyo mevzuatı  uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanacaktır."

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