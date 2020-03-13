MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriHazine ve Maliye Bakanlığı: Politikalar olumlu sonuçlar veriyor
GeriEkonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı: Politikalar olumlu sonuçlar veriyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 13.03.2020 - 15:55,Son Güncelleme:/

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Politikalar olumlu sonuçlar veriyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Politikalar olumlu sonuçlar veriyor
Abone Olgoogle-news

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sanayi üretimi verisini değerlendirdi. Bakanlık ortaya konan politikaların çarkların hızlı dönmesini sağladığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak ayı sanayi üretimi verisine ilişkin değerlendirme yaptı. Bakanlığın Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sanayimizde çarkların daha güçlü çalışmasını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz politikalar olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor. Sanayi üretim endeksi bu çabaların bir sonucu olarak ocak ayında yıllık %7,9 artış gösterdi. Artış tüm alt sektörlere yansıdı." denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle