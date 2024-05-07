Hazine altın ithalatıyla ilgili sorulara yanıt verdi... Kota cari dengeyi olumlu etkiledi

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HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, işlenmemiş altın ithalatına Ağustos 2023’te getirilen kota uygulamasına yönelik olarak, “Kota uygulamasının işlenmemiş altın ithalatını sınırlayarak cari işlemler dengesini olumlu etkilediği görülmektedir” değerlendirmesini yaptı.

İTHALAT GERİLEDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı son günlerde, işlenmemiş altın ithalatındaki kota tedbirlerine ilişkin gündeme gelen sorulara yönelik bilgilendirmenin yapılmasının zaruri görüldüğünü belirtti. 2022 yılında 49.1 milyar dolar olarak gerçekleşen cari işlemler açığının 19.4 milyar dolarının (yüzde 39’u) net altın ithalatı kaynaklı olduğunun belirtildiği açıklamayı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu. Açıklamada, “2023 yılının ilk yedi ayında ise cari işlemler açığı 42.3 milyar dolar gerçekleşmiş, net altın ithalatı 17.7 milyar dolar ile açığın yüzde 42’sini oluşturmuştur. Altın ithalatında yaşanan artışın cari dengeye olumsuz etkisinin azaltılması amacıyla işlenmemiş altın ithalatına yönelik tedbir alınmasına ihtiyaç duyulmuştur” denildi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından bakanlığın işlenmemiş altın kotasına ilişkin açıklamasını paylaştı.

OLUMLU ETKİLEDİ

Kota uygulamasına 7 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçildiğinin hatırlatıldığı açıklamaya şöyle devam edildi:

“TÜİK verilerine göre, kota uygulamasına başlanan Ağustos 2023’te ayından yıl sonuna kadar işlenmemiş altın ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3.2 milyar dolar düşüşle 10.3 milyar dolar, miktar bazında yüzde 32.7 azalış ile 169.6 ton olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılının ilk iki ayında ise işlenmemiş altın ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre 6.8 milyar dolar düşüşle 2.1 milyar dolar gerçekleşmiştir. Bu dönemde işlenmemiş altın ithalatı miktar bazında yüzde 77.9 düşüşle 33.1 tona gerilemiştir. 2024 yılı şubat itibarıyla 12 aylık birikimli cari açık 31.8 milyar dolar seviyesindedir. Önümüzdeki dönemde cari dengede iyileşmenin sürmesi beklenirken, altın dengesinin de bu görünüme olumlu katkı vermeye devam edeceği değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, kota uygulamasının işlenmemiş altın ithalatını sınırlayarak cari işlemler dengesini olumlu etkilediği görülmektedir”