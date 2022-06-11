Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı... 10 soruda 'GES' düzenlemesi

#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#GES#Tasarruf
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı... 10 soruda GES düzenlemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, GES hakkında merak edilen 10 önemli soruya açıklık getirdi.

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşların tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla yeni bir adım attı.

Gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) toplama işlemi başlatılacağını duyurdu. Bakanlık talep toplama işlemlerinin 15 Haziran 2022 tarihinden gerçekleştirebileceğini açıkladı. GES'lerin sadece gerçek kişilere sunulacağı ifade edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, GES hakkında 10 önemli soruya cevap verdi. İşte Hazine'den yapılan açıklama:

Türkiye genelinde 15-22 Haziran tarihleri arasında, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) ihracına ilişkin talep toplama işlemleri gerçekleştirilecek.

Soru 1: Gelire endeksli olduğu ifade edilen senetler hangi kurumun gelirine endeksli olacak?

Haberin Devamı

Kamu İktisadi Teşebbüsleri içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak.

Soru 2: Ödenecek asgari bir gelir oranı olacak mı? Olacaksa bu oran nasıl belirlenecek?

İlgili endeks değeri asgari 95 ve azami 110 seviyesinde olabilecek ve bu kapsamda yatırımcıya ilan edilen kupon oranının asgari yüzde 95’ine denk gelen bir getiri garantisi sunulacak. 

Gözden Kaçmasın

‘GES’te asgari getiri garantisi olacak’ Bakan Nebati: Kamu maliyesindeki sağlam duruşu sürdüreceğiz‘GES’te asgari getiri garantisi olacak’ Bakan Nebati: Kamu maliyesindeki sağlam duruşu sürdüreceğizHaberi görüntüle

Soru 3: Duyuru ve talep toplama işlemleri nasıl gerçekleştirilecek?

Bakanlığın internet sayfasından kamuoyu ile paylaşılacak. Senetlerin ihracı halka arz yöntemiyle gerçekleştirilecek, talep toplama süreci aracı bankalarla belirlenecek.

Soru 4: Üründen faydalanmak isteyen vatandaşlar hangi adımları izleyecek? Aracı bankalar vatandaşları detaylı bir şekilde bilgilendirecek. Vatandaşlar aracı bankalara başvuru yaparak bu ürünü kolaylıkla alabilecek.

Soru 5: Ürünün vadesi ve vade getirisi nasıl hesaplanacak?

Senedin vadesi 6 ay olarak belirlendi. Sonraki aşamalarda 1 yıl ve/veya diğer vadelerde de ihraç yapılması öngörülüyor.

Soru 6: Ürün hangi bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek?

İlk etapta Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Haberin Devamı

Soru 7: Vatandaşların gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesi nasıl önlenecek?

Senedin nihai getiri oranı, bakanlık tarafından belirlenen getiri oranının hasılat pay gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla ortaya çıkacak. Hasılat payları gerçekleşmelerinin projeksiyon tutarının üzerinde olması durumunda yatırımcı daha yüksek bir getiri elde edebilecek.

Soru 8: Sisteme sadece gerçek kişiler mi dahil olacak? Şirketler dahil olabilecek mi?

Söz konusu senetler sadece gerçek kişilere ihraç edilecek

Soru 9: Kur korumalı mevduat hesabın ya da açıklanan farklı ürünleri kullananlar bunu da kullanabilecek mi?

Haberin Devamı

Anılan hesap ve/veya ürünleri kullanan vatandaşlar da bu senetleri satın alabilecek.

Soru 10: Sisteme sadece döviz hesabını bozduranlar mı dahil olacak?

Söz konusu ihraçlara tüm bireysel yatırımcılar dahil olabilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#GES#Tasarruf

BAKMADAN GEÇME!

Küçük prensler de sıkılır

Küçük prensler de sıkılır!

#Prens Louis
Son dakika... İtalyada düşen helikopterin yeri bulundu Kazadan kurtulan yok... 7 yolcunun cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika... İtalya'da düşen helikopterin yeri bulundu! Kazadan kurtulan yok... 7 yolcunun cansız bedenine ulaşıldı

#Çavuşoğlu
Son Dakika: Galatasarayda başkanlık seçimi heyecanı Dursun Özbek mi, Eşref Hamamcıoğlu mu Oylar sayılıyor, ilk sonuçlar...

Son Dakika: Galatasaray'da başkanlık seçimi heyecanı! Dursun Özbek mi, Eşref Hamamcıoğlu mu? Oylar sayılıyor, ilk sonuçlar...

#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

Küçük prensler de sıkılır

Küçük prensler de sıkılır!

#Prens Louis
Son dakika... İtalyada düşen helikopterin yeri bulundu Kazadan kurtulan yok... 7 yolcunun cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika... İtalya'da düşen helikopterin yeri bulundu! Kazadan kurtulan yok... 7 yolcunun cansız bedenine ulaşıldı

#Çavuşoğlu
Son Dakika: Galatasarayda başkanlık seçimi heyecanı Dursun Özbek mi, Eşref Hamamcıoğlu mu Oylar sayılıyor, ilk sonuçlar...

Son Dakika: Galatasaray'da başkanlık seçimi heyecanı! Dursun Özbek mi, Eşref Hamamcıoğlu mu? Oylar sayılıyor, ilk sonuçlar...

#Galatasaray