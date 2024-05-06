Havayolu şirketine 'hayalet uçuşlar' için 66 milyon dolar ceza

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Avustralya Rekabet Kurumu, ülkenin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Qantas'ın, uçuşların iptal edilmesine rağmen on binlerce uçuşta koltuk reklamı yaparak tüketicileri yanılttığını itiraf ettiğini söyledi. Kurum, Qantas'a 'hayalet uçuşlar' nedeniyle 100 milyon Avustralya doları (66 milyon dolar) ceza kesti.

AFP'nin haberine göre Qantas ayrıca iptallerden ve hatalı yeniden planlamadan etkilenen 86 bin yolcuya 13 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu başkanı Gina Cass-Gottlieb, "Qantas'ın davranışı korkunç ve kabul edilemezdi. Birçok tüketici, iptal edilen hayali bir uçuş için rezervasyon yaptıktan sonra tatil, iş ve seyahat planları yapmış olacak." dedi.

Qantas CEO'su Vanessa Hudson, havayolunun müşterileri hayal kırıklığına uğrattığını ve kendi standartlarımızın gerisinde kaldığını söyledi.

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Kendisi yaptığı açıklamada, "Birçok müşterimizin iptal bildirimlerini zamanında yapmamamızdan etkilendiğini biliyoruz ve içtenlikle üzgünüz" dedi.