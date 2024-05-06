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Havayolu şirketine 'hayalet uçuşlar' için 66 milyon dolar ceza

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#Avustralya#Qantas#Rekabet
Havayolu şirketine hayalet uçuşlar için 66 milyon dolar ceza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 10:06

Avustralyalı havayolu Qantas, 'hayalet uçuşlar' olarak da adlandırılan uzun süredir iptal edilen seyahatlerde koltuk satmaya devam ettiği yönündeki suçlamaların ardından 66 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

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Avustralya Rekabet Kurumu, ülkenin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Qantas'ın, uçuşların iptal edilmesine rağmen on binlerce uçuşta koltuk reklamı yaparak tüketicileri yanılttığını itiraf ettiğini söyledi. Kurum, Qantas'a 'hayalet uçuşlar' nedeniyle 100 milyon Avustralya doları (66 milyon dolar) ceza kesti. 

AFP'nin haberine göre Qantas ayrıca iptallerden ve hatalı yeniden planlamadan etkilenen 86 bin yolcuya 13 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu başkanı Gina Cass-Gottlieb, "Qantas'ın davranışı korkunç ve kabul edilemezdi. Birçok tüketici, iptal edilen hayali bir uçuş için rezervasyon yaptıktan sonra tatil, iş ve seyahat planları yapmış olacak." dedi. 

Qantas CEO'su Vanessa Hudson, havayolunun müşterileri hayal kırıklığına uğrattığını ve kendi standartlarımızın gerisinde kaldığını söyledi.

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Kendisi yaptığı açıklamada, "Birçok müşterimizin iptal bildirimlerini zamanında yapmamamızdan etkilendiğini biliyoruz ve içtenlikle üzgünüz" dedi.

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#Avustralya#Qantas#Rekabet

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