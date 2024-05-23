Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin borcu açıklandı

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Hatay Büyükşehir Belediyesi, güncel borçlarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Belediye'nin yaptığı paylaşımda, "Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin bir önceki yönetimden aktarılan toplam borcu ve detayları aşağıdaki gibidir. 7 milyar 559 milyon 698 bin lira borcun 1 milyar 900 milyon lirası seçime 35 gün kala harcanmıştır” denildi.

Ayrıca bilgiledirmede temlik edilem borcun 833 milyon 163 bin lira, kredi borçlarının 740 milyon 524 bin, firma borçlarının 1 milyar 537 milyon 154 bin, personel alacaklarının 15 milyon 844 bin, SGK borçlarının 73 milyon 304 bin, vergi borçlarının 129 milyon 318 bin, Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi borçlanının ise 4 milyar 230 milyon 388 bin olduğu belirtildi.