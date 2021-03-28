Hamsi ihracatı 2021'in iki ayında 1,8 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den yılın iki ayında 18 ülkeye 1 milyon 772 bin 458 dolarlık hamsi ihracatı yapıldı.



AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak ve şubat aylarında 362 ton hamsi ihraç edildi. Bu ihracattan 1 milyon 772 bin 458 dolar gelir sağlandı.



Geçen yılın aynı döneminde 540 ton hamsi ihracatı karşılığında 1 milyon 633 bin 782 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece ülkeden bu sene ocak-şubat aylarında yapılan hamsi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 33 azalırken, değer bazında yüzde 8,5 artış gösterdi.



"BELÇİKA'YA HAMSİ İHRACATI YÜZDE 48 ARTTI"



Belçika, Fransa ve Almanya, en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu. Türkiye'den yılın ilk iki ayında Belçika'ya 600 bin 65 dolar karşılığında 88 ton hamsi ihraç edildi.



Geçen yılın aynı döneminde Belçika'ya 65 ton hamsi ihraç edilerek 404 bin 921 dolar gelir sağlanmıştı. Böylece bu ülkeye yapılan ihracat miktarda yüzde 35,4, değerde de yüzde 48,2 arttı.



Belçika'yı 525 bin 72 dolarla Fransa, 201 bin 999 dolarla Almanya takip etti. Öte yandan, geçen yılın aynı döneminde hamsi ihracatı yapılmayan Birleşik Krallık, Avusturya, Avustralya ve Azerbaycan-Nahçıvan'a bu yıl dış satım yapıldı.



"AV YASAKLARI İHRACATA OLUMLU YANSIDI"



DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, hamsi ihracatının artış trendini bu dönemde sürdürdüğünü söyledi.

Hamsinin su ürünlerinde önemli bir ihraç ürünü olduğunu belirten Gürdoğan, bu yıl küçük kalması nedeniyle hamsiye getirilen avlanma yasağının sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandığını vurguladı.



Tarım ve Orman Bakanlığının doğru ve yerinde bir karar alarak, 9 santimetre altındaki hamsi için dönem dönem av yasağı getirdiğini anımsatan Gürdoğan, şunları kaydetti:



"Hamsinin sonraki aşamalarda büyük boya ulaşması, büyük boy hamsinin tüketime sunulmasını sağlamış ve bu durum ihracata olumlu yansımıştır. Önümüzdeki sezonda da boy büyüklüğü şartının en az 10 santimetreye çıkarılarak gerekirse bir sezon av yasağı uygulanması ile hamsinin çok daha gelişmesi sağlanacaktır. Böylelikle Karadeniz ile özdeşleşen balık türü olan hamsi, önemli bir ihraç ürünü olarak ülkemize sürdürülebilir döviz kazandırmaya devam edecektir."



Gürdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışı piyasalarda sıkıntı yaşandığına işaret ederek, buna rağmen hamsi ihracatının miktar olarak azaldığını, değer olarak ise arttığını sözlerine ekledi.

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