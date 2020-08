Halkbank'tan yılın ilk yarısında 1,8 milyar TL net kar

Halkbank, yılın ilk yarısında 1,8 milyar TL net kar elde etti. Halkbank açıklamasına göre, yılın ilk yarısında aktif büyüklüğünü 138,7 milyar TL artırarak geçen sene sonuna göre yüzde 30,3 artış sağlayan banka, 595,7 milyar TL aktif büyüklük ile bankacılık sektöründe ikinci sıraya yükseldi. İkinci çeyrek sonunda toplam kredilerini 522 milyar TL'ye taşıyan Halkbank, KOBİ Bankacılığı alanında ise yüzde 22,3 ile rekor bir pazar payı açıkladı. Toplam mevduatı 400 milyar TL'ye ulaşan Halkbank, yılın ilk yarısında 1,8 milyar TL kar elde ederek her alanda güçlü bir performans ortaya koydu.



Banka, toplam kredi ve toplam mevduat sıralamasında olduğu gibi, aktif büyüklük bazında da Türkiye'nin ikinci büyük bankası oldu. Yılın ilk yarısında toplam kredilerde yüzde 30,8 artış sağlayan bankanın mevduattaki büyümesi ise yüzde 34,3 seviyesine ulaştı. Reel sektöre desteği rekor seviyeye yükselen Halkbank'ın ikinci çeyrek sonunda KOBİ Bankacılığı alanındaki pazar payı yüzde 22,3 olarak gerçekleşti.



Halkbank pandemi sürecinde KGF teminatlı İşe Devam Kredi Desteği - Can Suyu İşletme, İşe Devam Desteği - Küçük İşletme Can Suyu Kredisi, Çek Ödeme Destek Kredisi, Maaş Ödeme Destek Kredisi ve Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi gibi birçok yeni ürünle firmaların ve vatandaşların yanında oldu. Pandemi sürecinde 1,5 milyon yeni müşteri kazanan Halkbank, KOBİ ölçeğinde birçok firmayı daha müşteri olarak portföyüne kattı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ikinci çeyrekte pandemiyle mücadeleyi başarıyla yöneten Türkiye'nin, normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden büyüme ivmesi kazandığını belirtti.



Arslan, "Salgını ekonomik anlamda en az hasarla atlatan ülkelerden biri olduk. Tüm vatandaşlarımıza büyük sorumluluk düşen bu dönemde, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına hızlı yanıtlar verdik. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, 3 milyon kişi ve kuruma verdiğimiz destek kredi ötelemeleri ile birlikte 120 milyar TL'yi aştı. Türkiye'nin bize güvenini boşa çıkarmadığımız için mutluyuz. Halkımız varsa biz de varız, çünkü biz 82 yıldır 'Önce Halk, Sonra Bankayız'." ifadelerini kullandı.



Halkbank'ın nakdi kredileri içinde, bireysel krediler hariç, KOBİ Kredilerinin payının yüzde 54 olduğunu belirten, Arslan, "KOBİ’lerin başarı ve istikrarını; girişimciliğin teşviki, inovasyonun gelişimi ve sosyal dengenin sürekliliği için oldukça önemli buluyoruz. Bu sebeple de kamu bankaları olarak, reel sektörü stratejik hedeflerle destekleyerek bankacılık sektörüne öncülük ediyoruz. Yüksek katma değerli üretimi desteklemek üzere, ihracata ve istihdama yönelik verdiğimiz destekler, güçlü ekonominin güçlü kurumları olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.



"BİZ ESNAFA SADECE MADDİ DESTEK DEĞİL, MORAL VE GÜVENCE DE VERDİK"



Arslan, Halkbank'ın esnaf ve sanatkârlara finansal desteğini sürdüreceğini, ticari hayatın olağan akışını sürdürmek için küçük işletmelerin maddi anlamda elini rahatlatacak çalışmalara devam edeceğini aktardı.



Esnafa sadece maddi destek değil, moral ve güvence de verdiklerini kaydeden Arslan, şu ifadeleri kullandı:



"Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kullandırdığımız kredilerin yüzde 22’sinden esnaf ve sanatkârlarımız yararlandı. Esnaf Destek Paketi kapsamında 720 bin esnafımıza 17,8 milyar TL tutarında nakdi işletme kredisi kullandırdığımız bu dönemde, 540 binden fazla esnafımıza da 10,2 milyar TL Paraf

Esnaf Kart limiti tahsis edildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Kararı ile esnaf ve sanatkârlarımızın kullanmış olduğu kredilerden doğan borç ödemelerini de üç ay süreyle erteledik. İktisadi faaliyetin normalleşme sürecinde, ekonominin tüm paydaşlarını kapsama hedefiyle küçük işletmelere finansal desteğimizi sürdüreceğiz."



Arslan, bireysel müşterilerine destekte, hız kesmediklerini vurguladı.



Pandemi esnasında edindikleri deneyimi normalleşme adımlarıyla birlikte daha da ileriye taşıdıklarını belirten Arslan, "Türkiye tarihinin en düşük konut kredisi faiz oranlarını sunduğumuz Avantajlı Konut Kredisi ile 55 bin müşterimize 12,9 milyar TL kredi kullandırdık. Birlikte el ele vererek, konut satışında tarihin en yüksek haziran ayı rakamlarına ulaştık. Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi ve 2. El Taşıt Kredisi kampanyalarımız ile de taşıt almak isteyen ticari ve bireysel müşterilerimizin finansman ihtiyacını karşılıyoruz. Ayrıca, devreye aldığımız Sosyal Hayata Destek Kredisi ve Tatil Destek Paketleri sayesinde normalleşme sürecine verdiğimiz destek ile piyasadaki canlılığın yılın ikinci yarısında artarak devam edeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Dijital bankacılık ve Paraf Kart konusunda kendilerine yeni hedefler koyduklarını aktaran Arslan, şunları kaydetti:



"Alternatif dağıtım kanalları ve dijital bankacılık alanında sunduğumuz üstün hizmet, pandemi sürecinde bizlere büyük bir avantaj sağladı ve 1 milyondan fazla müşterimiz kredilerini bu kanallar aracılığıyla kullandı. Giderek gençleşen müşteri profilimizin talep ve beklentilerini karşılamak üzere yeni yatırımlar yapıyoruz. Tüketici davranışlarını yakından gözlemlediğimiz bu dönemde, Paraf Kart'ı geliştirecek çalışmalar da başlattık. Paraf Dual ile banka kartı ve kredi kartını tek kart haline getirerek müşterilerimize önemli bir kullanım kolaylığı sağladık. Hem bireysel müşterilerin hem işletmelerin kullanımını artırarak Paraf Kart’ı ticari hayatın en aktif kartı yapmak istiyoruz."