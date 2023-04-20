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Halkbank'tan önemli dava açıklaması

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#Halkbank#Banka#Dava
Halkbanktan önemli dava açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 10:47

Halkbank, ABD'de görülen davaya ilişkin KAP açıklaması yaptı. Banka yeniden yüksek mahkemeye başvuru haklarının saklı olduğunu belirtti.

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Halkbank, ABD'de görülen ve dün açıklanan karara ilişkin değerlendirmede bulundu. Banka "Bundan sonraki aşamada, Halkbank dosyası Yüksek Mahkemenin görüşleri doğrultusunda, İkinci İstinaf Mahkemesince yeniden değerlendirilip tekrar karara bağlanacaktır. Alt mahkemenin tekrar aleyhimize bir karar vermesi halinde yeniden Yüksek Mahkemeye (Supreme Court'a) başvuru hakkımız saklıdır" açıklamasını yaptı.

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Halkbank'ın açıklaması şöyle:

ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank davasıyla ilgili başvurumuzu inceleyip, 19.04.2023 tarihinde oy çokluğu ile karara bağlamıştır.

Başvurumuzda, Halkbank'ın Devlet Bankası olması sebebiyle;

1. FSIA (Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası) kapsamında,

2. ABD Mahkemelerince bugüne kadar verilen kararlardan oluşan teamül hukuku (common law) kapsamında,

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ABD Mahkemelerinde yargılanamayacağımız ileri sürülmüştür.

ABD Yüksek Mahkemesi bu argümanlardan ilkini reddetmesine rağmen, İkinci İstinaf Mahkemesinin kararını iptal ederek, dosyayı teamül hukuku bakımından incelenerek yeniden karar verilmesi için İkinci İstinaf Mahkemesine iade etmiştir.

Bundan sonraki aşamada, Halkbank dosyası Yüksek Mahkemenin görüşleri doğrultusunda, İkinci İstinaf Mahkemesince yeniden değerlendirilip tekrar karara bağlanacaktır. Alt mahkemenin tekrar aleyhimize bir karar vermesi halinde yeniden Yüksek Mahkemeye (Supreme Court'a) başvuru hakkımız saklıdır.

Temyiz süreci, dosyanın iadesiyle devam edeceğinden dolayı jürili duruşmaya dair yargılamanın durdurulması kararı devam edecektir.

Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.

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#Halkbank#Banka#Dava

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