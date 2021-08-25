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Ekonomi
Haber Giriş: 25.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Halkbank’a yılın en iyi bankası ödülü

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Halkbank’a yılın en iyi bankası ödülü

Tüm dünyadan finans ve bankacılık sektöründe pek çok farklı kurumun yarıştığı International Business Awards’ta Halkbank, Türkiye’ye 7 altın, 12 gümüş ve 1 bronz ödül kazandırdı. Stevie Awards tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen International Business Awards, ‘İş Dünyasının Oscarları’ olarak kabul ediliyor.

Halkbank, ‘En İyi Banka (Company of the Year)’ kategorilerinde finansal hizmetler ve bankacılık alanlarında altın ödüle layık görülerek, global düzeyde ‘Yılın En İyi Bankası’ seçildi. Halkbank, dijitalleştirdiği hizmet çözümleriyle ‘Yılın İnovasyonu’ kategorisinde de altın ödül kazanırken, KOBİ Gelişim platformuyla da ‘Finans Sektöründe En İyi İçerik’ kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

‘Önce Halk, Sonra Bankayız’ iletişimi de kurumsal iletişim alanında altın ödük kazandı. Halkbank’ın kadın girişimcilere destekleri ve cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmaları ise iki altın ödüle birden layık görüldü. Halkbank, konuyla ilgili şu açıklamayı paylaştı: “Bu alanda özellikle bir kamu bankası olarak Halkbank’ın iki büyük ödülü birden kazanması ve Türkiye’nin isminin ‘kadın destekleri’ ile birlikte uluslararası arenada anılması, önemli bir başarı olarak öne çıktı.

Yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata dönüşen desteklerin ödüllerle taçlandırılmasından mutluluk duyuyoruz. Bu ödüllerin alınmasında katkısı bulunan başta müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız olmak üzere, tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. Ödüllerin sağladığı motivasyonla Türkiye’nin kalkınması yolunda yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz.”

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