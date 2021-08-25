Halkbank’a yılın en iyi bankası ödülü

Halkbank, ‘En İyi Banka (Company of the Year)’ kategorilerinde finansal hizmetler ve bankacılık alanlarında altın ödüle layık görülerek, global düzeyde ‘Yılın En İyi Bankası’ seçildi. Halkbank, dijitalleştirdiği hizmet çözümleriyle ‘Yılın İnovasyonu’ kategorisinde de altın ödül kazanırken, KOBİ Gelişim platformuyla da ‘Finans Sektöründe En İyi İçerik’ kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

‘Önce Halk, Sonra Bankayız’ iletişimi de kurumsal iletişim alanında altın ödük kazandı. Halkbank’ın kadın girişimcilere destekleri ve cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmaları ise iki altın ödüle birden layık görüldü. Halkbank, konuyla ilgili şu açıklamayı paylaştı: “Bu alanda özellikle bir kamu bankası olarak Halkbank’ın iki büyük ödülü birden kazanması ve Türkiye’nin isminin ‘kadın destekleri’ ile birlikte uluslararası arenada anılması, önemli bir başarı olarak öne çıktı.

Yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata dönüşen desteklerin ödüllerle taçlandırılmasından mutluluk duyuyoruz. Bu ödüllerin alınmasında katkısı bulunan başta müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız olmak üzere, tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. Ödüllerin sağladığı motivasyonla Türkiye’nin kalkınması yolunda yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz.”

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