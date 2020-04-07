Halkbank esnaf kredisi başvuru şartları nelerdir? Halkbank esnaf kredisi başvuruları devam ediyor

Halkbank esnaf kredisi başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok banka kredi borcu ertelemesi yaparak vatandaşların ödemelerini kolaylaştırıyor. Halkbank 'Esnaf Destek Paketi' kapsamında esnaflara nakit destek sağlıyor. Esnaf Destek Paketi kapsamında, bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan ayrım yapmaksızın tüm esnaf ve sanatkarların da imkanlardan istifade edebilmesi amaçlanıyor.

HALKBANK ESNAF KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Pakete başvurmak için kurumlar vergi beyannamesi ve işletme hesap özeti de talep edilmiyor. Kredi notu 1300 olanlar krediden kolaylıkla faydalanabilecek. Tek şart esnaf ve sanatkar odalarına üye olmak.

Halkbank'tan yapılan açıklamada, Halkbank tarafından koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede esnaf ve sanatkarların faaliyetlerine destek olmak amacıyla geliştirilen Esnaf Destek Paketi kapsamında gerçekleştirilen İşletme Kredisi kullandırımlarının, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) kefaletiyle kullandırılmış kredi bakiyesi bulunmayan esnaf ve sanatkarlara banka tarafından doğrudan kullandırım şeklinde uygulandığı bildirildi.

HALKBANK ESNAF KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Halkbank esnaf kredisi başvurularını aşağıdaki link üzerinden doldurabilirsiniz. Bu adımın ardından bankanın Müşteri İlişkileri Yöneticisi kredi talebinizle ilgili olarak sizinle iletişime geçecek.

HALKBANK ESNAF KREDİSİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Destek paketi ile devletin kamu sağlığını ve ekonomik istikrarı eşgüdümlü korumak üzere salgına karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadelenin bir parçası olunması amaçlanmakta olup paket kapsamında İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunulmaktadır.