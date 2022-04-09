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Suudi Arabistan hac ve umre kısıtlamalarını kaldırdı

#TÜRSAB#Hac#Umre
Suudi Arabistan hac ve umre kısıtlamalarını kaldırdı

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Eker, Suudi Arabistan’ın umre ve hac ziyaretleri için ülkeye girişlerde PCR, aşı ve karantina şartını kaldırdığını söyledi.

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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker, İHA'ya konuştu. Eker, Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı’nın, aşı yaptırmamış hacı adaylarının ve ziyaretçilerin her türlü vize ile Suudi Arabistan'a girişlerine izin verileceği bilgisinin de kendilerine ulaştığını ifade etti.

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TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker, “Suudi Arabistan hac ve umre için kısıtlamalarını kaldırdı. Bu yıl için hac kararı çıktı. Suudi Arabistan bu yıl bir milyon hacı adayını kabul edecek. İki yıldır iş yapamayan hac-umre acentalarımız için memnuniyet verici bir gelişme. Sektörümüz için hayırlı olsun” dedi.

Eker açıklamasının sonunda umre için de hac sonrasında iznin çıkacağını ve bu müjdeyi de Hac tarihine kadar vermeyi umduklarını sözlerine ekledi.

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#TÜRSAB#Hac#Umre

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