Güvenliği arttıran son sistemler

UZUN çalışma saatleri ve pandemiyle geçen yoğun bir yılın ardından hak ettiğiniz tatile çıkmak için hazırsınız. Ancak maalesef kötü niyetli kişiler tatile çıkmıyor; hatta sizin tatile çıkmanızı yani evinizden uzaklaşmanızı bekliyorlar. Onlara karşı evinizi, yaşam alanınızı korumak için en büyük yardımcınız ise teknoloji olacak. Günümüzde evinizi birçok konuda koruyabileceğiniz, evinizi uzaktan izleyebileceğiniz teknolojiler bulunuyor.

KAMERA SİSTEMLERİ

Örneğin internete bağlanan akıllı güvenlik kameraları ile evinizi yurt dışında olsanız bile canlı olarak izleyebiliyorsunuz. Yeni nesil kameralar sayesinde evinizin içindeki sesleri uzaktan duyabiliyor, evinizde en ufak bir hareket olduğu zaman anlık bildirim alabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu kameraları evin dışında da kullanabiliyor, bahçenizi de evde yokken kontrol edebiliyorsunuz. Yeni nesil akıllı sistemler artık evinizdeki evcil hayvanlar ile insanları da ayırt edebiliyor. Böylelikle sadece gerçek tehlikelerde uzaktan erişim kurabiliyorsunuz.

AKILLI SENSÖRLER

Evinizi kötü niyetli kişilerden korumak için güvenlik kameraları dışında başka seçenekleriniz de var. Örneğin evinize bir ana üniteden internete bağlanan kapı ve pencere sensörleri koyabilirsiniz. Bu sayede kapılar ya da pencereler açıldığı anda bildirim alabilirsiniz. Ayrı şekilde evinizi hareket sensörleriyle donatarak en ufak hareketten dahi haberdar olabilirsiniz. Bu arada süreci sadece “hırsızlık koruması” ile sınırlamak zorunda da değilsiniz. Evinizi canınızı çok sıkabilecek diğer tehlikelere karşı korumak da elinizde.

EMNİYETE ALIN

Örneğin evinize akıllı duman ve su sızıntı sensörleri koyabilirsiniz. İnternete bağlanabilen bu donanımlar sayesinde evinizde bir su kaçağı ya da yangın olduğu zaman da anlık olarak akıllı telefonunuz üzerinden öğrenebilirsiniz. İnternete bağlanabilen akıllı prizler ile tatile gittiğiniz zaman “Acaba ütünün fişini çektim mi?” gibi soruları unutabilir, prizlerin açık olup olmadığını telefondan kontrol edebilir ve eğer priz açıksa yine telefonunuz üzerinden kapatabilirsiniz. Teknolojinin gelişmesiyle evlerinizin kapı zillerini dahi akıllı hale getirmek elinizde. Yeni donanımlar sayesinde siz evde yokken kapınıza gelenleri de bir akıllı güvenlik kamerası gibi uzaktan takip edebilirsiniz.

360 DERECE KORUMA

EV içinde kullanılması için tasarlanan TP-Link Tapo C200, 360 derece hareket eden kafasıyla konumlandırma sorunu yaşatmıyor. İnternete bağlanabildiği için uzaktan her yöne döndürülebilen ürün, yüksek görüntü kalitesine sahip ve kızılötesi teknolojisi ile ışık kullanmadan karanlıkta dahi evinizin içini görebilmenize imkân tanıyor. 320 TL

AKILLI ALARM SETİ

MOBİL cihazlarla uyumlu şekilde çalışan Yale IA-320 Sync Smart Home Alarm Kiti, ev ve ofislerdeki güvenliği her yerden kontrol etmeye olanak tanıyor. Bu setin içerisinde bir adet ana ünite, iki adet hareket sensörü, bir adet kapı/pencere sensörü, duvar tipi kumanda ve siren yer alıyor. Alarm kurmanızı otomatik olarak hatırlayan sistem, mobil uygulamalardan rahatlıkla yönetilebiliyor

3.363 TL

AKILLI GÜVENLİK KAMERASI

EN önemli ev koruma donanımlarının başında akıllı güvenlik kameraları geliyor. Bunlardan olan Yale All-in-One Dış Mekan Wi-Fi Kamera, evinizin içini değil dışını korumayı hedefliyor. Yağmura dayanıklı olan ürün, internete bağlanarak 1080P çözünürlükte çok net görüntüler aktarabiliyor ve bünyesinde güvenlik ışığı ile kötü niyetli kişileri kaçıracak bir siren taşıyor. 819 TL

TOPLU GÜVENLİK PAKETİ

XIAOMI Mi Smart Home Akıllı Ev Güvenlik Sistemi, evinizi korumak için toplu bir paket konumunda. Paket içinde iki adet kapı / pencere sensörü, iki adet hareket sensörü, bir adet akıllı buton ve bunları internete bağlayan ana ünite yer alıyor. Bu sete istenirse ayrı olarak Xiaomi akıllı güvenlik kameraları da eklenebiliyor.

580 TL

HER HAREKETTEN HABERDAR OLUN

ANKER Eufy Security Hareket Sensörü, sessiz güvenlik getiren ürünler arasında yer alıyor. Ürün bünyesindeki sensör sistemiyle ortamda bir hareket olup olmadığını algılıyor ve bunu size ana ünitesi üzerinden telefonunuza bildirim atarak haber veriyor. Ufak boyutlu ürün, tam iki yıla yakın bir pil ömrüne sahip ve kullanıcısına hassasiyet ayarı sunuyor.

200 TL

KAPINIZA GELENİ TAKİP EDİN

EVİNİZDEN uzaklaştığınız zaman kapınıza gelen herkesi görebileceğiniz S-Link Swapp SL-EG22 Akıllı Kapı Zili, internete bağlanıyor ve 1080P çözünürlük canlı görüntü aktarımı yapabiliyor. Ürün kendi pili ve hafıza kartı yuvasıyla internet ya da elektrik kesildiğinde dahi kayıt yapabiliyor. Akıllı kapı zili

çift taraflı ses aktarım özelliğine de sahip.

499 TL

ELEKTRİĞİN KONTROLÜ SİZDE OLSUN

PRİZDE unutulan ütü gibi cihazlar üzerinden doğabilecek yangın risklerinden korunmak için en iyi seçeneklerden birisi akıllı prizler. Bunlardan birisi olan Sonoff S26 Akıllı Priz, internete bağlanabiliyor ve akıllı telefonlar üzerinden kontrol edilebiliyor. Akıllı prizin elektriğini dijital asistanları kullanarak istediğiniz yerde sesli olarak da kapatabiliyorsunuz.

125 TL

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