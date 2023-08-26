Günlük üretim adedi ağustos ayında 100’e çıktı: Togg’da ikinci vardiya başlıyor

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Nisan ayının sonunda teslimatlara başlayan Togg’da üretim hızlandı. Bugüne kadar 2 bin 344 adet araç teslim eden şirket, ağustos ayının sonu itibarıyla günde 100 adet T10X üretimi gerçekleştirebilecek kapasiteye ulaştı. Togg şimdi bu yıl için belirlediği 28 bin adetlik üretim planı çerçevesinde eylül ortasından itibaren ikili vardiya sistemine geçiyor. Yeni model üretimlerinde teknik kapasiteye ulaşmanın 6 ay kadar zaman aldığını belirten Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, “Hafta başında üretim adetlerimiz günde 80-100 aralığındaydı. Şu anda 100 adedi artık yakaladık. Günde 170 adede çıktığımızda ise bu, 3 dakikada 1 üretime karşılık geliyor. Sadece ağustos ayında şu ana kadar ürettiğimiz tüm araçlardan fazla araç üretmiş olacağız” dedi.

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‘28 BİN ADEDİ YAKALARIZ’

Şirket bu sene 20 bini çekilişle hak kazanan kullanıcılara olmak üzere toplamda 28 bin adetlik üretim planı açıklamıştı. Kalan aylarda söz konusu üretim adetlerinin yakalanıp yakalanamayacağı ise merak konusuydu. Togg CEO’su Karakaş, “Şimdi soruyorlar bize 28 bin adet üretimi yakalama şansınız var mı diye. Tabi ki var. Üretimi arttırmanın bir yolu da ikinci vardiyayı almak. Normal şartlarda ikinci vardiyayı biz önümüzdeki sene yani, 2024 yılı için öngörmüştük ama böyle yüksek bir talep görünce kararımızı değiştirdik. Eylül ayının ortasından itibaren ikinci vardiyayabaşlıyoruz. Yeni çalışanlar önce eğitimlerden geçiyor ardından çalışmaya dahil oluyor. Bunun da bir süreç olduğu unutulmamalı” diye konuştu.

‘İHRACATA 4-5 MODEL LAZIM’

Togg’un davetiyle katıldığımız Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Togg Teknoloji Kampüsü’nde gerçekleşen toplantıda Gürcan Karakaş, teknoloji basınının sorularını yanıtladı. Karakaş,ihracat planıyla ilgili şu bilgileri verdi: “2025 yılının ilk çeyreğinde ihracata başlamayı hedefliyoruz. İhracat pazarlarına 4-5 modelle girmemiz lazım. Kullanıcılara daha çok seçenek ve hizmet sunmamız gerekiyor. 2025 yılında bir sonraki modelimizi devreye alacağız. Aynı şekilde batarya tarafında Siro’nun enerji depolama çözümleri devreye alınmış olacak. Trugo Roaming yine bu planlar dahilinde hayata geçirilecek.”

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İHRACAT ARAÇLARINDA ISI POMPASI OLACAK

- ISI POMPASI: Elektrikli araç teknolojilerindeki trendlerle ilgili soruları da yanıtlayan Karakaş, yeniliklere yönelik adımlarda kullanıcıların istediği fiyat çerçevesini dikkate aldıklarının altını çizdi. Karakaş, sürüş menzilini iyileştiren çözümlerden biri olarak bilinen ısı pompası (Heat Pump) teknolojisinin Togg’da da yer alacağını ancak bunun ihracatı yapılacak araçlarda bulunacağını söyledi.

- 800V MİMARİSİ: Karakaş, yine son dönemde Güney Koreli üreticilerin araçlarında bulunan 800V yüksek voltaj mimarisine en azından 2-3 yıllık süreç içerisinde geçmeyi planlamadıklarını kaydederken, “400V ile devam etme kararımız var. Ancak geliştirdiğimiz her ürünü istediğimiz anda değiştirmeye yönelik çalışmalarımız da var” ifadelerini kullandı.

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- BATARYA: LFP (Lityum Demir Fosfat) teknolojisine sahip bataryaları enerji depolama için uygun gördüklerinin altını çizen Karakaş, “LFP alanında ortağımız Farasis’in yatırımları var. Biz bu teknolojiyi enerji depolama alanı için daha uygun görüyoruz. Bizim yatırımlarımız elektrikli araçlar için daha uygun olan NMC (Nikel Mangan Kobalt) teknolojisi üzerine” açıklamasında bulundu.

ŞANGAY’A HAZIRLIK

Bugüne kadar sadece tüketici elektroniği alanındaki fuarlara katılan Togg, elektrikli araçlar alanında atılım yapan Çinli üreticilerin yeni teknolojilerini sergilediği Şangay Otomobil Fuarı’na katılmayı da planlıyor. Togg CEO’su Gürcan Karakaş, “ABD’deki CES’e katıldık, katılıyoruz. Barcelona’daki MWC’ye (Mobil Dünya Kongresi) katılabiliriz. Şangay’daki otomobil fuarına katılmamız ise birkaç yılı bulur” ifadelerini kullandı.

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SIRADA NE VAR?

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, şirketin bundan sonra atacağı adımları ise üç ana başlıkta özetle şu şekilde sıraladı:

1- OTA yani uzaktan cihazların güncelleme almasına yönelik teknoloji. Böylece araçlar tıpkı telefonlara gelen güncellemeler gibi güncellemeler alabilecek.

2- Nesnelerin interneti ve blokzinciri çözümlerine yönelik geliştirmeler kapsamında, araç içerisinden alışveriş ve ödeme gibi birçok özellik kullanılabilecek.

3- Yeni modellerin üretimi, batarya ve şarj ağındaki güncel gelişmeler çerçevesinde 2025 yılının ilk çeyreğinden itibaren ihracata başlanacak.