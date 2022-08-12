Gümüş fiyatlarında yön neresi olabilir? İşte uzman yorumu

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Ons gümüş fiyatları, geçtiğimiz çarşamba günü açıklanan ve beklentilerin altında gelen ABD temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının hemen ardından 29 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Gümüş fiyatları, haftanın son işlem gününde düşüş eğiliminde hareket ederken; birçok uzman gümüş fiyatlarında ana trendin yukarı olabileceği fikrinde birleşiyor.

Majör merkez bankalarının (ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası) faiz artırım politikasına yönelik adımları değerli metaller üzerinde direkt etkili olurken; gümüş fiyatları da bunlardan en çok etkilenenlerden bir tanesi… Ayrıca gümüş endüstriyel malzeme olarak da kullanıldığı için küresel ekonomik büyümelerden ve resesyon kaygılarından direkt etkileniyor.

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ABD enflasyonun 41 yılın zirvesinden gerileyerek, ekonomistlerin beklentilerinin de altında gelmesiyle piyasalar nefes aldı. Risk iştahı yükseldi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed), faiz artırımında hızlı davranmayacağının beklentisiyle dünyada dolar güç kaybederken; ters korelasyon etkisiyle gümüş fiyatları yükselişe geçti. Fed’in eylül ayında gerçekleşecek toplantısından faiz artırım beklentisi 50 baz puana geriledi. Ancak 75 baz puanlık faiz artımı hala masada bulunuyor.

Gümüş 2022 yılında en kötü performans sergileyen emtialar arasında yer alırken; Majör Merkez Bankalarının özellikle de Fed’in faiz artırımlarında daha ılımlı bir yol haritasında ilerlemeye başlamasıyla, gümüş fiyatlarının bundan kuvvetli destek alması bekleniyor.

2022 yılında yaklaşık yüzde 13 değer kaybeden ons gümüş fiyatları, geçtiğimiz ayı ise 0,35 oranında değer kazancıyla tamamladı.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Ons gümüş fiyatı haftanın son işlem gününde en yüksek 20,45 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 20,24 doları gördü. Ons gümüş saat 13:43 itibarıyla ise yüzde 0,20 oranında düşüşle 20,27 oranında değer kaybetti.

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Gram gümüş ise, aynı dakikalarda yüzde 0,18 oranında değer kaybıyla 11,69 lira seviyesinde bulunuyor. Gram gümüş fiyatları 2022 yılında yüzde 17’nin üzerinde değer kazanırken; temmuz ayını ise değer kazancıyla tamamladı.

GRAM GÜMÜŞ NASIL HESAPLANIR?

Küresel piyasalarda gümüş, ons birimi üzerinden hesaplanırken; gram gümüş fiyatının değişimi, ons gümüş fiyatı ve doların Türk lirası karşısındaki değeri üzerinden belirlenmektedir.

Örneğin, gümüşün ons fiyatı yükselirken; dolar kuru, Türk lirası karşısında sabit kalırsa gram gümüşün fiyatı yükselir ya da ons gümüşün fiyatı yükselirken; dolar kuru, Türk lirası karşısında değer kaybederse o zaman gram gümüşün fiyatı geriler.

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GÜMÜŞTE ANA ROTA ÖLÇÜLÜ POZİTİF

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü





Yılının ikinci çeyreğinde varlık fiyatlarında yaşanan satış dalgasından etkilenerek 26 dolardan 18,3 dolara kadar gerileyen gümüş, temmuz ayında dengelendi ve 20,8 dolara kadar yükseldi.

Bu hafta 20,20 – 20,60 bandında yatay seyreden gümüş altınla yüksek korelasyon gösteriyor.

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2021 başında 30 doları test eden bu finansal seçenek, 1,5 senedir süren bir düşüş trendini sona erdirme çabasına girmiş görünüyor.

Gerek altın gerek gümüş üzerinde en büyük baskı unsuru şüphesiz yükselen global faiz oranları.

Tepe görünümü veren küresel enflasyon bu anlamda iyi haber ve bir süre sonra merkez bankalarının faiz artırım döngülerini tamamlamaları kuvvetle muhtemel.

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İşte bu pencereden bakınca ben önümüzdeki gerek 6 gerek 12 aylık vadede gümüş cephesinde ana rotanın ölçülü pozitif olma ihtimalini yüksek buluyor; önümüzdeki 6 ay içinde 25-26 dolar, 12-18 ay içinde ise 30 dolar civarının test edilebileceğini düşünüyorum.

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