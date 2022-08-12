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A101'in patronu banka kurdu! Dev sermaye ortaya koydular

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#A101#T.O.M Katılım Bankası#Ahmet Yaşar Aydın
A101in patronu banka kurdu Dev sermaye ortaya koydular
Burak TAŞÇI
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 13:43

A101 Marketleri'nin patronu Ahmet Yaşar Aydın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan onay alarak T.O.M Dijital Katılım Bankası'nı kurdu. Bankanın kurucu ortakları arasında yine A101'in yönetiminde bulunan isimler var. Sadece dijital alanda, bilgisayar, cep telefonu ve tabletler aracılığıyla kullanılacak olan bankanın ilerleyen günlerde faaliyete geçmesi de bekleniyor.

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Türkiye’de perakende sektöründe faaliyet gösteren Yeni Mağazacılık A.Ş.’ye ait olan A101 marketlerinin sahipleri 1,5 milyar lira sermayeli dijital katılım bankası kurdu. Bankanın kurucu ortakları arasında A101’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Aydın bulunuyor.

Dijital bankacılık Türkiye’de benimsenmeye başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu dijital bankalara ilişkin uygun onayları veriyor. Son onaylanan dijital banka ise T.O.M Katılım Bankası A.Ş. oldu. Dijital alanda faaliyet gösterecek bankanın sermayesi 1,5 milyar lira olarak belirlendi.

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KURUCU ORTAKLARDAN BİRİ A101'İN PATRONU

Resmi Gazete'de bankanın kurulmasına ilişkin detayları BDDK açıkladı ve kurucu ortakların arasında Yeni Mağazacılık'a ait olan A101 marketinin yönetim kurulu başkanı Ahmet Yaşar Aydın da yer aldı. Diğer kurucu ortaklardan Ali Taha Aydın, Can Ersöz A101'in CFO'su olarak görev alıyor. Erhan Bostan ve Tolga Akar da bankanın kurucu ortaklarından oldu.

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BANKANIN ADININ AÇILIMI BELLİ OLDU

Katılım bankası olarak faaliyet gösterecek olan T.O.M. Katılım Bankası'nın açılımı da "Technology of Money" oldu. 

İLK ADIMLAR 2021 YILINDA TOM PAY'LE ATILDI

TOM Finansman ve TOM Pay adındaki şirketler 2021 yılından itibaren faaliyete geçmek için çalışmalar yapmaya başlamıştı. Web sitelerine girdiğimizde de Merkez Bankası'ndan izin çalışmalarının devam ettiğini, elektronik para ve ödeme hizmetleri konusunda henüz faaliyete başlamadığı belirtiliyor.

TOM Pay Üsküdar merkezli ve 12.5 milyon lira ödenmiş sermayeye sahip durumda. Kayıtlı sermaye tavanı da 50 milyon lira seviyesinde. TOM Pay'in yönetim kurulu başkanı Ahmet Yaşar Aydın, yönetim kurulu başkan vekili de Ayhan Aydın olarak görünüyor.

DİJİTAL BANKA NEDİR?

Dijital bankacılık, banka müşterilerinin şubelerine gitmeden cep telefonu tabletler ve bilgisayar aracılığı ile dijital kanallardan tanımlanan hizmetleri kullanmasına verilen isimdir. Dijital bankacılık iki yönlü de büyük bir avantaj sağlıyor.

Banka müşterileri her türlü işlemleri için bankaya gitmek zorunda kalırken dijital bankacılık aracılığı ile 7/24 işlemlere ulaşabilme imkanı veriyor. Diğer yandan bankaların da şube iş yüklerinin de azalmasında önemli bir rol oynayan dijital bankacılık güvenlik açısından da müşterileri rahatlatacak önlemlere sahipler.

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AHMET YAŞAR AYDIN KİMDİR?

A101 Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Aydın, 1967 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunu olan Ahmet Yaşar Aydın, evli ve üç çocuk babasıdır.

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#A101#T.O.M Katılım Bankası#Ahmet Yaşar Aydın

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