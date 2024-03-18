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Güçlü dolar altında düşüş yarattı

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#Altın#Emtia#Fiyat
Güçlü dolar altında düşüş yarattı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2024 08:49

Doların küresel piyasalarda güçlü duruş sergilemesi altın fiyatlarında bir miktar gerileme yaşattı.

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Altın fiyatları hafif düşüşe geçti. Doların güçlü duruşu altın üzerinde negatif etki yarattı. Fed'in bu haftaki toplantısında faizin sabit kalması beklentisi güçlendi.

Ons altın güne 2155 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2146 dolar, en yüksek de 2157 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2146 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda komisyonsuz gram altın güne 2228 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2223 lira, en yüksek de 2241 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 2229 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 2411 liradan alınırken 2450 liradan satılıyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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