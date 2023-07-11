Gram altında tarihi zirve

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Küresel piyasalar doların çizdiği yönle yol bulmaya devam ediyor. ABD ekonomisindeki enflasyon sorununun devam etmesi nedeniyle Fed'in faiz artırımı yapacağı beklentisi sürüyor. Fed'in 2 kez daha faiz artırıp sonrasında faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Faiz indirimlerinin 2024'te başlaması beklenirken piyasalar da öngörüleri satın almaya başladı.

Doların küresel piyasalarda zayıf seyretmesiyle birlikte ons altın fiyatları 20 Haziran 2023'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Ons altın güne 1925 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1924 dolar en yüksek de 1938 doları gördü. Şu sıralar 1931 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA TARİHİ ZİRVE

Gram altın fiyatları 1627 lirayla tarihi zirveye ulaştı. Gram altın güne 1615 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1611 lira, en yüksek de 1627 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 1621 liradan işlem görüyor. Gram altın yılbaşına göre yüzde 48, son bir yılda ise 68 kazandırdı.