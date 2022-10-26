Gözler yarında: İki kritik viraj dönülecek

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Küresel piyasalar bir taraftan açıklanan şirket bilançolarını takip ederken; diğer taraftan haftanın en önemli gündem maddelerinden biri olan Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararına odaklandı.

1998 yılında kurulan Avrupa Merkez Bankası, eylül ayında tarihinde ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına giderken, ECB tarafından gelen şahin mesajların desteği ile bu toplantıdan da 75 baz puanlık faiz artırımı yapılması bekleniyor. ECB faiz kararını yarın Türkiye saati ile 15:15’te açıklayacak. Banka eylül ayındaki karar ile, ana refinansman oranını yüzde 1,25’e, marjinal borç verme imkanını yüzde 1,50’ye ve mevduat faizini yüzde 0,75’e çekmişti.

Euro Bölgesi’nde yüzde 9,9 seviyesine revize edilen enflasyon, yüzde 2 hedefinden oldukça uzak. ECB’nin önümüzdeki toplantılarında da enflasyondaki yükselişin önüne geçebilmek için faiz artırımlarına devam etmesi bekleniyor. Ancak büyüme rakamlarını odağında tutan ECB’nin faiz artırımlarında hızını yavaşlatabileceği beklentiler dahilinde.

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Haftaya gerçekleşecek olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı, piyasalar açısından çok daha kritik olacak. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) kasım ayı toplantısı 1-2 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Piyasa fiyatlamalarına bakıldığında Fed’den de 75 baz puanlık artırım bekleniyor.

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EURO VE DOLAR YENİDEN EŞİTLENDİ

Dolar endeksi; zayıf seyreden ekonomik veriler ve şirket bilançoları ile 110 seviyesine kadar gerilerken; bu düşüş Euro’yu destekledi. EuroDolar paritesi, 20 Eylül tarihinden bu yana ilk kez eşitlendi ve parite en yüksek 1,0047 seviyesine yükseldi.

ABD dolarının Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksindeki baskının Fed’in faiz kararına kadar devam etmesi bekleniyor.

FAİZ ARTIRIM SÜRECİNİN DEVAM ETTİRMESİNİ BEKLİYORUZ

Gökhan Uskuay - Allbatross Portföy Fon Yöneticisi





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ECB geçtiğimiz ay tarihinde ilk kez 75 baz puanlık jumbo faiz artırımına gitmek zorunda kalmıştı. Euro Bölgesi’nde enflasyonun yüzde 10’na ulaşarak hedefinin 5 katına ulaşması, 75 baz puanlık jumbo faiz artırımlarının devamı anlamına geliyor. İngiltere’de piyasanın yakından tanıdığı ve benimsediği eski Maliye Bakanı’nın Başbakan olması kuşkusuz ECB’nin elini kolaylaştıracaktır. Enerji maliyetlerinin getirdiği arz baskıları ve talebin düşmesi Almanya ve Fransa başta olmak üzere tüm Avrupa’yı zorlamakta; ECB’nin faiz artırımları ve devlet tahvil faizlerinin hızla yükselmesi ise, finansal sistemde bir baskı yaratmaktadır. ECB açısından bir hedef tercih edilecekse; enflasyonun çift haneye yükselmesi ve halen kontrol altına alınmaktan uzak kalınması nedeniyle enflasyonu hedeflemeye devam edeceğini düşünüyoruz. Bir sonraki toplantıda da 75 baz puanlık artış ile faiz artırımı sürecini devam ettirmesini bekliyoruz.

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EuroDolar paritesinde 0,9945-1,00’de önemli direnç seviyesi bulunmaktadır. ECB’nin faiz artırımı süreci ile bu direnç bölgesinin kırılmasını beklememeyiz; ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz arıtırım hızını azaltması ve 2023’ün ilk çeyreğinde sonlandırması durumunda bu önemli dirençler geçilebilir.

PİYASALAR İKİ KRİTİK VİRAJI DÖNECEK

Rıdvan Baştürk – Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı





Piyasalar bir hafta içerisinde iki kritik virajı dönecek. İlk viraj yarınki ECB toplantısı, ikinci viraj ise 2 Kasım Fed toplantısı olacak. Burada Fed’in atacağı adım ve yönlendirmesi piyasalar açısından daha kritik olacaktır.

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Küresel ekonomilerde zayıflama eğilimleri devam ediyor. Almanya ve Euro Bölgesi’nde aylardır ekonomik aktivelerde bir zayıflama var ve özellikle bu hafta başında gelen PMI verileri bu zayıflığın derinleştiğini gösterdi. Diğer taraftan ABD ekonomisinde de ivme kaybı görmekteyiz.

Yaşanan bu ivme kayıpları neticesinde piyasalar Fed’in faiz konusunda daha yumuşak bir tavır sergileyeceğini fiyatlıyor. Bu kapsamda iki gündür dolar endeksinde sert düşüş görüyoruz. EuroDolar paritesi ise uzun bir aradan sonra yeniden 1’in üzerini gördü.

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EURO’NUN YÜKSELİŞİ GEÇİCİ OLABİLİR

Yarınki toplantıda ECB 75 bps artırım yapabilir. Fakat ben sonraki artırımların kuvvetli olacağını düşünmüyorum. ECB için enflasyon önemli fakat ekonomik büyüme de bir o kadar önemli konumda. Ekonomik aktiviteler bu şekilde yokuş aşağı giderken ECB’nin ardı ardına kuvvetli faiz artırımı yapma ihtimalini zor görüyorum. Bu nedenle Euro’nun dolar karşısında yaşadığı yükseliş geçici olabilir.

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ABD tarafı ise, enflasyon ile mücadele konusunda diğer tüm merkez bankalarından daha sağlam adımlar attı ve atmaya devam edecektir. 2 Kasım’daki toplantıda Fed’den 75 bps artırım bekliyorum. Sonraki toplantılarda da faiz artırım sürecinin en az 50 bps olacak şekilde devam edeceğini düşünüyorum.

Tüm bu düşüncelerimi bir havuzda topladığımızda EuroDolar’da yaşanan yükselişlerin kısa vadede kalması ve satış fırsatı vermesini bekleyebiliriz. Burada 1.0200/1.0350 bandı kritik olacaktır. Bu bölgeye doğru yükselişleri düzeltme olarak görebiliriz. Bu nedenle yükseldikçe kademeli şekilde satış fırsatları değerlendirilebilir. Parite için bu görüşüm teknik bazda 1.0350 üzeri bir fiyatlama gelirse geçersiz konuma gelebilir.