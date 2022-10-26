Togg'un fabrikasının açılışına sayılı günler kaldı

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Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu, TOBB koordinasyonunda, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Türksel Grubu ve Zorlu Holding grubu ortaklığı ile oluştu. Aralık 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Togg'un Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacak olan fabrikada üretileceği açıklandı. 18 Temmuz 2020’de ise 1,2 milyon metrekarelik alan üzerinde kurulacak fabrikanın temeli atıldı. Tesisin ulaşımını kolaylaştırmak için köprülü kavşak yapılırken, Togg ismi de trafik levhalarındaki yerini aldı. Üretim için gerekli robotların da tesise yerleştirilmesinin ardından yerli otomobilin yollara çıkması için geri sayım başladı. Yılda 175 üretim kapasitesine sahip olan tesiste, 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon araç üretimi hedefleniyor.

Fabrikanın açılışının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağı açıklandı.



TOGG’un üretim tesisinin son hali ise dronla havadan görüntülendi.

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5 BABAYİĞİT ORTAK OLDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TOBB koordinasyonunda yürütülen yerli otomobil üretimi için, 2 Kasım 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü; Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding ile imzalandı.

Daha sonra şirketleşme süreci başlarken, bu konuda gerekli teknik ve finansal analizlerin yapıldığı bir döneme girildi. Yerli Otomobil Projesi'ndeki 5 "babayiğide" ek olarak TOBB da yüzde 5 hisseyle şirkete ortak oldu.

Togg, resmi olarak 25 Haziran 2018'de kurulurken, 1 Eylül 2018'de ise Mehmet Gürcan Karakaş, Togg'un Üst Yöneticisi (CEO) olarak atandı.

PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI

Türkiye'nin Otomobili'ne proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin 27 Aralık 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Togg'un üretileceği il belli oldu. Togg'un, elektrikli otomobil üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrika kuracağı açıklandı.

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"Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" adıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla aynı gün gerçekleşen tanıtımda "C-SUV", "C-SEDAN" ön gösterim araçlarının özellikleri ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

TESCİLLENDİ, ERDOĞAN TEMELİNİ ATTI

Togg'un Gemlik'te Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi Projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvuru dosyası, 2 Mart 2020'de halkın görüşüne açılırken, ÇED toplantısı, 17 Mart'ta yapıldı. 2 Haziran'da da fabrika inşaatının başlayabilmesi için gerekli ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığından olumlu olarak alındı.

ÇED olumlu raporunun ardından, Togg'un faaliyetlerini daha da hızlandıracak yatırım teşvik belgesi de alındı.

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Togg otomobillerinin iç ve dış tasarımları Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi (EUIPO) tarafından 12 Nisan'da tescil edildi. 24 Haziran'da ise otomobillerin SUV ve sedan tasarımları Çin Patent Kurumu tarafından Togg adına tescillendi.

Togg Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri'nin inşaatına başlama töreni 18 Temmuz'da gerçekleştirildi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1,2 milyon metrekarelik alan üzerinde kurulacak fabrikanın temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atıldı.

DOĞUŞTAN ELEKTRİKLİ VE RAKİPLERİNDEN ÜSTÜN

Türkiye'nin otomobili Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle 29 Ekim'de yapılacak.

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Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip doğuştan elektrikli otomobil, tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle de öne çıkıyor.

Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile "300+" ve "500+" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak.