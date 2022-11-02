Gözler Fed’de! Piyasalar ne tepki verebilir?

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Küresel piyasalar, bugün açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına odaklandı. Dün başlayan ve bugün sonuçlanacak olan Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) kasım ayı toplantısı sonrası piyasaların yön bulması bekleniyor.

Fed’in faiz kararı, Türkiye saati ile 21:00’de açıklanacak. Piyasa fiyatlamalarına bakıldığında, bankanın 75 baz puan faiz artımına gitmesine kesin gözüyle bakılırken; Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları daha kritik olacak. Powell basın toplantısını, Türkiye saati ile 21:30’da yapacak. Açıklamalarda, Fed’in önümüzdeki dönemde ekonomi politikasına ait izleyeceği yol haritasına dair ip uçları aranacak.Fed’in bu toplantıda yüzde 3,25 olan faizi yüzde 4,00 seviyesine yükseltmesi beklenirken; aralık ve şubat toplantısında da faiz artırımlarına devam ederek yüzde 4,75’e çekmesi bekleniyor. Piyasa beklentileri arasında, bankanın 2024 yılında faiz indirimlerine başlayabileceği tahmini öne çıkıyor. Başkan Powell’ın konuşmasında bu beklentileri destekleyecek mesajlar aranacak. Ayrıca Powell’ın resesyon ile ilgili açıklamaları da önemli olacak.

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KRİTİK KARARLA PİYASALAR NASIL HAREKET EDEBİLİR?

Fed’in beklentiler dahilinde 75 baz puan artırıma gitmesi halinde; piyasalarda sert bir tepki belenmezken, belirsizliğin ortadan kalkmasıyla bir rahatlama da görülebilir.

Fed’in toplantı sonrası açıklayacağı karar metninde ve Powell’ın açıklamalarında şahin tavırlar görülmesi halinde piyasalarda sert hareketler yaşanabilir. Küresel borsalarda satışlar görülebilir; ABD tahvil faizleri yükselebilir; dolar varlıklarında güçlenme yaşanabilir; altın ve gümüş gibi değerli metallerde ise ters korelasyon etkisiyle baskı artabilir.

75’E DEĞİL, POWELL’A ODAKLAN

Tuğberk Çitilci - InvestAZ Araştırma Direktörü





Fed’in ne yapacağı, Fed Başkanı Powell’ın ne söyleyeceği gün geldi çattı. Bugün günlerden Fed olacakken, şahin Fed risk algısını şekillendirecek. 2 Kasım toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı ve Powell’ın konuşmasında şahin duruş baz senaryo olurken, 2023 yılına ilişkin sinyaller takip edilecektir. Piyasa 75 baz puanlık olası faiz artışına adapte durumdayken, Powell’ın konuşmasında daha mı şahin yoksa enflasyon düşene kadar faiz artışlarına devam edilecek söylemine devam ederek alışıldık şahin duruş mu seyredecek göreceğiz.

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Baz senaryo 75 baz puan faiz artışı olurken negatif sürpriz 100 baz puan, pozitif sürpriz 50 baz puan faiz artışı olabilir. Mevcut dinamiklerde bu iki senaryo ihtimali düşük olurken, Powell konuşması pozitif/negatif senaryoyu netleştirecektir. Gözler 75 baz puanda değil, Powell’da olacaktır. 2 Kasım toplantısı sonrasında 14 Aralık toplantısında 75 baz puan artış olup olmayacağı noktasına aralık toplantısına kadar 2 tarım dışı istihdam verisi, 2 enflasyon verisi ve 1 Fed toplantı tutanakları gelecektir. Bu veri setinin iyi veya kötü olmasına bağlı netleşecektir. Mevcut dinamiklerde 75 baz puan olası faiz artışı senaryoya dahil olurken, veri setini görmeden şimdiden tahmin yapmak tutarlı olmayacaktır.

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PİYASALAR 2023 YILINA ODAKLANDI

Piyasanın odak noktası Fed’in para politikasında 2022 yılı değil 2023 yılı olmaktadır. 2023 yılında mart ayında yüzde 5 seviyesine ulaşması beklenen faiz sonrasında ara verme ve yılın ikinci yarısında ufak bir adımla faiz indirimleri gelir mi sorusu merak edilmektedir. Fed üyeleri ve önemli kurumların açıklamalarında 2023 yılı için sert faiz artışı döngüsünün uzun süre devam edemeyeceği yönlendirmesi öne çıkmaktadır. Bu bağlamda piyasa bu hikâyeyi satın almaya başlamıştır. Risk algısı negatif makro haber akışına rağmen iyi olmaya devam etmektedir.

İşin özetinde Fed 75 baz puan faiz artışına gider, aralık ayında da faiz artışı yapar, sonrasında faiz artışı değil ne zaman tepe nokta bulunacak faiz artışları duracak zamanlaması piyasanın rotası olacaktır.

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POWELL'IN KONUŞMASI OLACAK

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı





Küresel piyasaların gündeminde Fed toplantısı bulunuyor. Fed, bugün faiz kararını açıklayacak. Fed için bugünkü toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına kesin gözle bakılıyor. Bu beklenti fiyatlara da yansıtıldığı için oynaklığa neden olmayabilir. Ancak asıl önemli olan Fed Başkanı Powell'ın konuşması olacaktır. Son dönemde, Powell faiz artışlarına devam edileceğini ve kısa vadede frene basılma konusuna sıcak bakmadıklarını belirtiyordu. Bu nedenle kasım ve aralık Fed toplantıları için faiz artışlarının devam edeceğini bekleyen piyasalar, gelecek senenin ilk çeyreği için belirsizlik içinde.

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ABD'de üçüncü çeyrek ilk okuma verisinde büyüme kaydedildi; ancak ilk iki çeyrekte ekonomisi daralmıştı. Üçüncü çeyrek verisi bile resesyon kaygısının önüne geçmeye yetmiyor. Bir yanda jeopolitik riskler, yüksek enflasyon ve resesyon endişesi derken aslında Fed'in bundan sonraki süreçte nasıl bir karar vereceği merak konusu. Şimdilik bugünkü toplantısı için 75 baz puanlık ihtimaller devam ederken, aralık ayı içinde piyasa 50 veya 75 baz puan faiz artışı için ikiye bölünmüş durumda.

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PİYASALAR NE TEPKİ VEREBİLİR?

Bugün Powell'ın aralık ayına nasıl atıfta bulunacağı merak konusu olurken, resesyonla ilgili piyasaya vereceği mesajda önemli olacaktır. Eğer resesyondaki kaygının daha da artmasına neden olacak açıklamalarda bulunursa, gelecek sene Fed'in faiz konusunda frene basabileceğine dair beklentiler güçlendirebilir. Bu durumda, dolar negatif, emtialar ve borsalarda pozitif bir fiyatlama görebiliriz.Ancak, ekonomik verilere bağlı olarak hareket edeceklerini yineleyerek, faiz konusunda kısa vade için faiz artışlarına devam mesajını korursa, dolardaki pozitif algı devam eder ve emtialar ve borsalarda da baskının sürmesine neden olabilir.

Kısacası, belirsiz bir süreç ve bundan sonrası için bugünkü açıklamalar, 4 Kasım tarihindeki tarım dışı istihdam ve 10 Kasım tarihindeki ABD enflasyonunun beklentileri belirlemesi beklenebilir. Bu nedenle, Fed toplantısı sonrası haftanın kalanında da Fed etkisinin devam etmesini beklerim. Ancak, cuma günkü istihdam verileri, gelecek haftaki enflasyon verisi, piyasadaki fiyatlamaları değiştirebilir. Bunu da unutmamak gerektiğini düşünüyorum.