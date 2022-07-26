Gözler Fed toplantısında! Dolar, altın, petrol ve kripto paralarda son durum

Haberin Devamı

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artırımına odaklandı. Yarın saat 21:00’da açıklanacak faizle birlikte piyasada beklentilerin yeni boyuta geçmesi bekleniyor. 20 yıldır ilk kez doların eurodan daha değerli olmasının ardından Avrupa Merkez Bankası da faiz artırımı tarafında aksiyon almıştı. ECB faizi 50 baz puan artırmış ve dolardaki güçlenmenin kısmen de olsa önüne geçmişti. Faiz artırım rekabeti karşısında altın fiyatları da düşüş alanında sakin seyre yönelmeye başladı. Petrol fiyatları ise resesyon endişesiyle gerileme grafiğini sürdürüyor.



ANA SEBEP ENFLASYON



Tüm dünyayı etkisi altına alan enflasyon sorunu nedeniyle ülkeler kendi dinamiklerine göre aksiyon almaya başladı. Bazı ülkeler faiz artırırken bazı ülkeler de enflasyonu dizginlemek için farklı enstrümanları devreye alıyor. ABD, AB gibi gelişmiş ülkeler koronavirüs pandemisi ve geçmiş yıllardaki krizlerden dolayı oluşan şişkinliğin önüne geçmek için faizi artırmayı tercih etti. Faiz artırımıyla birlikte dolar ve euro güç kazanırken gelişmekte olan ülkeler için de bazı avantaj ve dezavantajlar meydana çıktı. Hammaddeye dolar ile ulaşan ülkeler net ihracatlarını euro bazında yaparken kâr marjları da dolardaki yükseliş nedeniyle gerilemeye başladı.



Koronavirüs pandemsinin ağır etkileri enflasyon tarafına birikimli olarak yansımaya devam ediyor. Henüz pandemi bitmese de uygulanan kısıtlamaların birçoğu ülkeler tarafından kaldırıldı. Böylece ortaya talep patlaması çıktı. Arzın az olduğu talebin de fazla olduğu ortamda kıt kaynaklara da erişimin iyice zorlaşması nedeniyle enflasyon yükselmeye başladı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Liderlerin son durumu Haberi Görüntüle

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI DA ETKİLİ



Rusya-Ukrayna savaşıyla da enerji politikaları altüst olurken gıda konusunda da lojistik aksamalar fiyatları yukarı çekmeye devam etti. Rusya’nın doğal gaz ve petrolü yerel para birimiyle satmaya başlaması da Rusya’ya karşı cephe alan ülkeleri zor durumda bıraktı ve enerji darboğazı yarattı. Ruble’yi aşırı değerli kılan bu hamleyle birlikte Ruble savaş öncesi dönemden daha güçlü durumda seyrediyor. Bunun ana sebebi petrol ve doğal gaz ihracatı olsa da Rusya’nın iç dinamiklerinde ithalatın yavaşlaması ve doğal olarak talebin de gerilemesi Ruble’yi değerli kılan bir diğer sebep olarak önümüze çıkıyor.



PETROL FİYATLARI NEDEN DENGESİZ SEYREDİYOR?



Petrol fiyatları küresel ekonomik endişelerde dolayı dengesiz seyir izliyor. ABD’nin resesyona girme ihtimalinin yükselmesi ve talebin böylece düşüşe geçeceği beklentisi, Çin’de artan koronavirüs vakaları nedeniyle üretim ve lojistik ağının yeniden sekteye uğrama ihtimali, artan enflasyon nedeniyle insanların harcama alışkanlıklarının tasarrufa yönlenmeye başlaması, Rusya-Ukrayna savaşının etkileri gibi birçok sebep petrol fiyatlarında dengesizlik yaratıyor. Petrol bu belirsizlikler içinde 100 dolar seviyesinde denge bulmaya çalışıyor.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Ons altın fiyatları enflasyon nedeniyle artan faizlerin etkisiyle düşüşe geçti. Ons altın 1900 dolar seviyelerinden hızlı düşüş gösterdi ve 1720 dolar seviyelerine kadar geriledi. Ons altındaki düşüşün sürmesi doların yükselmesi nedeniyle gram altında düşüş pek de etkili olarak hissedilmedi. Gram altın 970-980 lira seviyelerinde küçük fiyat hareketleriyle seyrine devam ediyor. Uzmanlar altın için 1900 doların üstüne çıkacağını tahmin etseler de bunu net olarak dile getiremiyorlar. Altın yatırımı yaparken piyasa dinamikleri, global ekonomi ve ileriye dönük yönlendirmelerin dikkate alınması gerekiyor.

Haberin Devamı

ABD ve AB’de süregelen faiz artışları para birimlerini güçlü tutuyor. Faiz ne kadar artarsa para o kadar piyasadan çekilip mevduata yönlendiriliyor. Piyasadan çekilen ve ulaşılması güç olan paranın da değeri artmış oluyor. Dolar ve euro şu anda faiz artırımları nedeniyle dünya genelinde güçlü kalmaya devam ediyor. Birikimli etkilerinin ilerleyen zamanda görüleceği ortamda faiz artırımlarının daha önceden fiyatlanması nedeniyle dolar ve euro diğer para birimleri karşısında ılımlı yükselişine devam ediyor.ABD Merkez Bankası Fed 40 yılın zirvesine çıkan enflasyonla birlikte faiz artırım tarafında daha hızlı davranması bekleniyor. Fed’in yarın 75 baz puanlık faiz artışına gitmesi bekleniyor. Fed’in faiz artırımı fiyatlansa da Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları daha da önemli. Piyasaları yönlendirici açıklamalarda bulunan Powell’ın konuşması merakla bekleniyor.

KRİPTO PARALARDA BOĞA TUZAKLARI



Kripto para piyasaları bir türlü toparlanamıyor. Manipülasyona zemin hazırlayan hiçbir yetkisi ve uzmanlığı olmadığı halde açıklamalar yapan kripto para borsalarının uzmanları yatırımcıların kaybetmelerine neden oluyorlar.



Kripto para piyasalarına yönelik bir kanun, düzenleme bulunmuyor. Bu piyasaları inceleyen bir otorite de yok. Bu boşluktan faydalanıp ortaya çıkan kripto para piyasalarının sözde uzmanları yatırım tavsiyelerinde bulunup hiçbir dayanağı olmayan temel ve teknik analiz yaparak yatırımcıların kaybına neden oluyor.



Kripto para piyasaları küresel ekonomideki hareketliliğe göre de yön buluyor. Tüm kripto para birimlerinin piyasa değeri 1 trilyon doların altında seyrediyor.

Bitcoin kısa bir süre boğa tuzağında kaldı ve 24 bin doları aşmıştı. Sonrasında yine hiçbir sebep olmadan düşüşe geçti. Bitcoin bugün yüzde 4’e yakın düşüşle 21 bin 70 dolar seviyesinde işlem görüyor. Boğa tuzağı lider kripto para biriminde böylece milyonlarca yatırımcısını mağdur etmiş oldu.

Haberin Devamı

Ethereum’da da yüzde 7’ye yakın düşüş kaydedildi. Kısa süreli boğa tuzağında kalan Ethereum 1415 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Kripto para yatırımı yaparken kimsenin etkisinde kalmadan kendi kararınızla yatırımlarınıza yön vermeniz gerekiyor. Marj sınırı olmadığı için paranız bir günde katlarına ulaşabilirken bir anda da sıfıra düşebilir. Bu riski göze alıp yatırım yapılması ve stoplu olarak işlemlere devam edilmesi gerekiyor. Gerçekleşmesi için kripto para piyasalarına trilyonlarca doların girmesi gereken hedef fiyatlara da itibar edilmemeli.