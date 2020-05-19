Gözler faiz kararında

Merkez Bankası’nın 2019 yılına ait 88. Hesap Dönemi olağan genel kurul toplantısı dün yapıldı. Koronavirüs nedeniyle elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerine toplantıya “elektronik genel kurul sistemi” (e-GKS) aracılığıyla katılım imkanı sağlandı. Yaklaşık bir saatte biten genel kurul toplantısında banka meclisine süresi dolan üyeler için yeniden seçim yapıldı.

YENİ ÜYE SEÇİLDİ

Banka meclisi üyesi Vehbi Çıtak’ın yerine İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Elif Haykır Hobikoğlu seçilirken, süresi biten Ömer Duman ise bir kez daha üye olarak seçildi. Banka Meclisi’ne seçilen üyeler 30 Nisan 2023’e kadar görevlerine devam edecek. Geçen yıl genel kurulda seçilen ancak görevine başlamayan iki üyenin yerine atanan Mehmet Aktaş ile Başak Tanınmış Yücememiş de genel kurulun onayına sunuldu. Denetleme kurulu üyeliğine de Suat Sarıgül seçildi.

ALTIN REZERVİ 556 TON

Merkez Bankası’nın 2019 yılı kârı 44 milyar 710 lira oldu. Vergi öncesi 55 milyar 784 milyon lira olan kâr üzerinden 11 milyar lira kurumlar vergisi ödenecek. Merkez Bankası’nın yıllık raporunda kâr dağıtımı tablosu yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılacak toplam tutar da belli oldu. Hazine’ye 39 milyar 109 milyon lira aktarılacak. 20 Ocak 2020 tarihindeki genel kurul toplantısında Hazine’ye 35 milyar 198 milyon lira avansın dağıtıldığı belirtildi. Bu durumda kârdan kalan tutar Hazine’ye aktarılacak. Ayrıca ihtiyat akçesi olarak da 5.5 milyar lira tabloda yer aldı. Yıllık rapora göre, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Merkez Bankası’nın altın rezervi 556 ton. Altın varlıklarının toplam rezervler içindeki payı yüzde 25.7 oldu. 2018 yılında rezervlerin yüzde 22.12’si altından oluşuyordu. Uluslararası standartta altın 2018 yılında 488 tondu. 2019 yılında 553 tona yükseldi.