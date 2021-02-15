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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 15.02.2021 - 15:25 | Son Güncelleme:

Google'a 1.1 milyon euroluk ceza kararı

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Google'a 1.1 milyon euroluk ceza kararı
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Fransa, Google'a 1.1 milyon euro para cezası verme kararı aldı. Sebebinin ise ülkedeki oteller için uyguladığı sıralamanın tüketicileri yanılttığı gerekçesi olduğu açıklandı.

Ekonomi Bakanlığının Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'ndan (DGCCRF) yapılan yazılı açıklamada, otellerin şikayet etmesi üzerine 2019 ve 2020'de Google'un 7 bin 500 otel hakkında verdiği bilgilerin kontrol edildiği kaydedildi.

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Google'un ülkedeki otellerin yıldız sıralamasında tüketicileri yanılttığının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, Google İrlanda ve Google Fransa'nın bu durumu düzelttiği belirtildi.

Açıklamada, Paris Savcısının onayının ardından Google İrlanda ve Google Fransa'ya 1,1 milyon euro ceza kesildiği, Google söz konusu temsilciliklerinin de bu cezayı ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.

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