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Giyim markası Koton halka arz oluyor

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#Koton#SPK#Nemo Apparel B.V
Giyim markası Koton halka arz oluyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 12:58

Koton Mağazacılık ve Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz için yaptığı başvuru 25 Nisan 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

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30 Nisan ile 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde talep toplanacak halka arzda pay başına fiyat 30,50 TL olarak belirlendi. Halka arz sonrasında Koton'un halka açıklık oranının yüzde 16,5 olmasının hedeflendiği açıklandı. Halka arzın konsorsiyum liderliğini İş Yatırım’ın üstlendiği, Ak Yatırım’ın da konsorsiyum eş lideri olarak görev aldığı belirtildi.

Şirketin yurt içi ve yurt dışı faaliyetleriyle konsolide cirosunun 2023 yılsonu itibarıyla yaklaşık 17,2 milyar TL seviyesinde olduğu ve brüt kâr marjını yüzde 52, FAVÖK marjının ise yüzde 26,6 düzeyinde gerçekleştiği duyuruldu.

Halka arzda mevcut ortaklardan Yılmaz ailesi ile Nemo Apparel B.V’in sahip olduğu mevcut paylar ve sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak yeni paylar olmak üzere toplam 136.600.000 adet B grubu pay satışa sunulacak.

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#Koton#SPK#Nemo Apparel B.V

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