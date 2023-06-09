Girişlerde sistematik sorun! AB’den vize alabilenler de ya tarihi kaçırıyor ya da havalimanında bekliyor

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Avrupa ülkelerinin vize konusunda uyguladığı ağır şartlar ve başvurulardaki ret oranları tartışılmaya devam ediyor. Schengen vizesi konusundaki sert ve yanlı tutumunu değiştirmeyen Avrupa ülkelerine bu yönde tepki gösterilirken turistik ziyaretlerin yanında eğitim, sağlık ve iş konularında da sıkıntılar devam ediyor. Özellikle son dönemde sanatçıların ve iş dünyasından bazı isimlerin de vize başvurularına gelen olumsuz yanıtlar bu sorunun ne kadar büyüdüğünü gözler önüne seriyor.

Karşı taraftan Schengen vizesi hakkında özel bir ‘sorun ya da tutum’ olmadığı yönündeki açıklamalara rağmen iş dünyası temsilcileri son dönemde yaşadıkları durumun tam tersi olduğunu ifade ediyor. Buna göre iş dünyası vize almakta hålâ zorlanıyor, vizeler verilse bile organizasyonların tarihi geçiyor. Ayrıca uçak ülkeye indikten sonra hoş olmayan bir muamele yaşanıyor.

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‘BU TAVIR ARTIK DEĞİŞSİN’

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, “Bugün, Almanya veya Avrupa Birliği ülkelerine vize almak geçmişten daha zor. İHBİR olarak, Almanya’da düzenlenen fuara katılacak üyelerimiz, fuara katılacaklarını belirtmesine rağmen ciddi sıkıntılar yaşıyor. Buradaki ikinci en büyük sorun ise uçaktan indikten sonra başlıyor. Gümrük polisleri tarafından saatlerce bekletiliyoruz. Bu hiç hoş olmayan bir davranış. Hem vize alımında hem de ülkeye girişte yaşatılan sorunlar iş dünyasını üzüyor. Saatlerce pasaport kontrolünde bekletiliyoruz. Tüm bunların haricinde fuar dönemlerinde Almanya’daki otel, restoran fiyatları normal dönemlerin çok daha üzerine çıkıyor. Alman yetkililerin vize, bekletilme ve yüksek fiyat uygulamalarını değiştirmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Taycı, bu konularda Almanya ile tüm iş dünyasının ciddi sorunlar yaşadığını vurguladı.

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Kazım Taycı

ROTA YENİDEN OLUŞTURULDU

Ayrıca bazı iş dünyası temsilcileri Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede Avrupa’nın vize konusunda takındığı bu tavrın ve büyüyen krizin farklı noktalarda Türkiye için çeşitli olumlu etkilere neden olduğunu söylüyor. Avrupa’nın girişlerde Türkiye’nin yanında çok sayıda ülkeye zorluk çıkardığı belirtilirken özellikle Avrupa ülkelerinde düzenlenen fuarlara gidemeyen çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren üreticilerin, rotalarını İstanbul’a çevirdiği vurgulanıyor. Çok sayıda ülkenin vize konusunda bir belirsizlik sürecine girdiğini anlatan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Bu problem bir noktada da dönüp bize avantaj yarattı. İstanbul bir buluşma noktası haline geldi” dedi.

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Çetin Tecdelioğlu

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİK

Tecdelioğlu, 24-27 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Hırdavat Fuarı Hardware Eurasia’da ‘vize krizinin’ etkilerini gördüklerini anlattı. “Avrupa’ya vize alamayan ülkelerdeki üreticiler, sanayiciler ve işinsanları İstanbul’a akın ediyor” sözleriyle durumu anlatan Tecdelioğlu, “Kriz başka bir tarafta fırsata döndü diyebiliriz. İstanbul’a gelen firmalar global markalarla da buluşma imkânı buluyor. Avrupa’daki alıcılar da üreticilerle buluşmak için İstanbul’a geliyor” şeklinde konuştu.

İHBİR Başkanı Kazım Taycı, da “Birçok üretici Avrupa’daki fuarlar konusunda olumsuz düşünmeye başladı. Dubai ve İstanbul fuarlarına kaymalar oldu. Ortadoğu, Afrika ve Asya Pasifik ülkeleri de benzer sorunu yaşadığı için gözünü İstanbul’daki fuarlara çevirdi. Bu yönde bir talep var” dedi.