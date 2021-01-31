Gıdada KDV indirilsin talebi

Ziraatçı ve sebze meyve satıcılarının temsilcileri, gıda ürünlerinde aracıların ortadan kalkmasının ve KDV indiriminin fiyatları aşağı çekeceğini ifade etti. Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilerin girdi maliyetlerinin yükseldiğine dikkati çekerek, gıda ürünlerinde oluşan yüksek fiyatlardan üreticinin de tüketicinin de mağdur olduğunu söyledi. Üreticilerin kooperatifleşmesi gerektiğinin altını çizen Demirtaş, “Gıda ürünlerinden aracılar yaklaşık yüzde 25 alıyor. Aracıları aradan çıkarmak için üreticilerin kooperatifleşmesi lazım. Kooperatifler aracılığıyla ürün satanlara devletin teşvik vermesi gerekli. Aracıların ortadan kalkması fiyatları geri çekecektir” dedi. Özellikle koronavirüs salgını döneminde gıda ürünlerinde ÖTV ve KDV’nin indirilmesini talep eden Demirtaş, bu indirimin fiyatları bir miktar aşağı çekeceğine işaret etti. Demirtaş, meyve ve sebze alanında yapılacak düzenlemeler için Hal Yasası’nın bir an önce çıkarılması gerektiğini de kaydetti.



MAKAS ARTIYOR

Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Ali Karaca da pazarlarda meyve sebze fiyatlarının marketlere göre daha düşük olduğunu belirterek, “Pazar ve market fiyatları arasındaki makas artıyor. Pazar yerlerinde kilogramı 3-5 lira arasında değişen mandalina, marketlerde 9 liraya kadar çıkıyor. Pazarda 5 lira olan armut marketlerde 11 liraya kadar satılıyor” diye konuştu. Karaca, geçen yıldan bu yana üreticilerin maliyetlerinin yaklaşık yüzde 50 yükseldiğine dikkati çekerek, özellikle gübre, nakliye ve işçilik maliyetlerinin arttığını ve bu artışın fiyatlara yansıdığını anlattı. Yaş meyve ve sebzede KDV oranının yüzde 8 olduğunun altını çizen Karaca, “Avrupa’da meyve ve sebze için KDV oranı yüzde 3-4 arasında değişiyor. Türkiye’de de, en azından pandemi döneminde, gıda ürünleri üzerindeki KDV ve ÖTV’de indirim yapılması üretici ve tüketiciyi rahatlatacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

TESK FİYATLARDA DÜŞÜŞ BEKLİYOR

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de, mevsimsel etkilerin ve girdi maliyetlerindeki artışların gıda sektöründe fiyatların yükselmesinde etkili olduğunu belirterek, talebe göre fiyatların düşmesini tahmin ettiklerini bildirdi. Palandöken, fiyatlardaki ‘anormal’ artışların, piyasa aktörlerinin azalmasından ve tekelci zihniyetin doğmasından kaynaklandığını söyledi. Palandöken, fiyat artışlarının vatandaşı rahatsız eder hale geldiğini, son dönemde sebze, meyve, yağ ve bakliyat gibi ürünlere büyük oranda zam yapıldığını kaydetti. Bakanlıkların denetimleriyle halkı rahatlatıcı küçük de olsa indirimler sağlandığını dile getiren Palandöken, şöyle devam etti: “Halkımızın panik yapmasına gerek yok, stoğa lüzum yok. Bugün pirinci 12 liraya alıyorum yarın 20 liraya alacağım, yağı bugün 60-70 liraya alıyorum yarın 150 lira olacak gibi tüketime başlanırsa, stokçuluk başlarsa fiyatları regüle etmek mümkün olmaz. Arz talep dengesinin ayarlanmasıyla fiyatlar makul seviyeye inecek.”