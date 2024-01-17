Gıda Komitesi toplandı: Haksız kazanca müsamaha gösterilmeyecek

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat’ın katılımıyla Gıda Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Gıda fiyatları, tarımsal maliyetler, arz-talep dengesi ve piyasa düzenlemelerine yönelik atacağımız adımları ele aldığımız toplantımızın ülkemiz tarımı ve ekonomisi için hayırlı olmasını diliyorum. Üreten, ürettikçe büyüyen bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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’FİYAT ARTIŞLARININ SEBEPLERİ TARTIŞILDI’



Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi’nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşekin ev sahipliğinde; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın İbrahim Şenel ve ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla toplandığı belirtildi. Toplantıda, Komitenin aldığı önceki kararlarda gelinen aşama ve yapılan çalışmaların değerlendirildiği kaydedilerek, "Küresel ve yurt içi tarımsal emtia ve gıda fiyatlarında yaşanan son gelişmeler ele alınmış, 2023 yılı tarımsal üretimi ve 2024 yılı beklentileri görüşülmüştür. 2023 yılında kırmızı ve beyaz et ile sebze ve meyve fiyatlarında gerçekleşen artışların sebepleri tartışılmış ve tüketicilerimizin fiyat artışlarından asgari seviyede etkilenmesine yönelik tedbirler ve sonuçları değerlendirilmiştir" denildi.



’HAKSIZ KAZANCA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK’



Açıklamanın devamında, Türkiye’nin hayvansal ve bitkisel ürünlerde tüketim talebini karşılayacak üretim ve stok seviyelerine sahip olduğu, gıda arz güvenliğini tehdit eden herhangi bir hususun bulunmadığı vurgulanarak, "Toplantıda ayrıca, gıda kaybı ve israfının önlenmesine yönelik hayata geçirilecek eylemler istişare edilmiştir. Bu kapsamda bir teknik çalışma grubu oluşturulmuştur. Komite, ilgili kurumların etkin koordinasyonuyla, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini ve gıda sektöründe istikrarlı bir arz ve fiyat oluşumunun sağlanmasını teminen çalışmalarına kararlılıkla devam edecektir. Tarımsal üreticilerimiz ile tüketicilerimizin korunması ve 2024 yılında gıda fiyatlarında istikrarın sağlanması amacıyla tüm araçlar etkin bir şekilde kullanılacak, gıda ve tarımsal ürün piyasalarında yapısal önlemler hayata geçirilecektir. Piyasa mekanizmalarının sağlıklı işlemesine mani olan, haksız kazanç sağlamaya yönelik girişimlere hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.