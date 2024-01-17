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Bakan Şimşek: Tahsilat performansımızı iyileştirdik

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#Mehmet Şimşek#Vergi#Tahsilat
Bakan Şimşek: Tahsilat performansımızı iyileştirdik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2024 17:12

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "2022 yılında yüzde 89,5 olan vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı 2023’te 3,2 puan artarak yüzde 92,7’ye yükseldi" açıklamasında bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen çalışmalar sonucunda 2023 yılı bütçesinde öngörülenden daha iyi bir gelir performansı gerçekleştiğini söyledi.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Tahsilat performansımızı iyileştirdik. 2022 yılında yüzde 89,5 olan vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı 2023’te 3,2 puan artarak yüzde 92,7’ye yükseldi. Tahsilat çalışmalarımız kapsamında vergi ödemelerinin önemi ve zamanında yapılmamasının hukuki sonuçları hakkında borçlular bire bir bilgilendirildi. Borçlarını ödemekte zorlananlara yasal çerçevede taksitlendirme yapıldı. Yürüttüğümüz çalışmalarımız sonucunda 2023 yılı bütçesinde öngördüğümüzden daha iyi bir gelir performansı gerçekleşti.

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#Mehmet Şimşek#Vergi#Tahsilat

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