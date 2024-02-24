Gıda etiketine aroma düzenlemesi... Muz aromalı süte muzlu süt yazılamayacak

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Yumaklı, “Örneğin muz aromalı süte muzlu süt yazılamayacak, görsel eklenemeyecek. Bitkisel margarinde tereyağı keyfi veya tereyağı lezzeti ifadelerine kesinlikle müsaade edilmeyecek” dedi. Yumaklı şunları söyledi:

Gıdanın adı artık tüketicinin rafta ilk bakışta göreceği yere, aynı punto aynı sitil ve karakterde yazılacak. Gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade edilmeyecek. İçeriğinde çilek yerine sadece çilek aroması olan bir üründe çilek görseli kullanılamayacak. İçinde muz aroması olan bir sütte muzlu süt yerine muz aromalı süt yazacak.

Tüketiciler tarafından birbiriyle karıştırılabilecek, birbirine benzeyen gıdalarda, “…. tadında”, “… lezzeti”, “….keyfi” gibi ifadelere izin verilmeyecek. Örneğin, bitkisel margarinde tereyağı keyfi veya tereyağı lezzeti ifadelerine kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bitkisel yağlı, sütlü buz olan ürünler, dondurmaymış gibi ya da dondurmayı çağrıştırıcı, dondurma keyfi, dondurma lezzeti gibi ifadelerle satılamayacak.

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Gıda güvenilirliğinin, insan sağlığı için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da çalışmalarımızı aynı inanç ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızı da gönüllü gıda denetçisi olmaya davet ediyorum.”