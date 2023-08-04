GİB açıkladı! Vergi daireleri bu akşam açık olacak

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Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB), vergi dairelerinin bugün saat 21.00'e kadar açık olacağını açıkladı.

GİB'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2022 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisinin ikinci, 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların peşin ödemesi, birinci ve ikinci taksitleri ile 2023 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksitinin ödeme süreleri 4 Ağustos 2023 Cuma günü sona ermektedir.

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Bu kapsamda mükellefler tarafından yapılacak ödemeler nedeniyle vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel yoğunluğun önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 4 Ağustos 2023 Cuma günü saat 21.00'e kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır.

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Belirlenen günde açık bulundurulacak vergi dairelerine ödeme için gelen hiçbir mükellef geri çevrilmeyecek ve son mükellefin işlemleri bitinceye kadar vergi daireleri açık bulundurulacaktır."