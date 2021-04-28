‘Geri dönüşüme mecburuz’

Dünya üzerinde üretim gerçekleşen tarım arazileri her geçen gün kirleniyor ve küçülüyor. Ancak insanlar tarafından yapılan tüketim ise katlanarak artıyor. Bu konuda önlem alınmazsa kısa süre içerisinde üretim zinciri aksayacak ve dünya geri dönülmez bir yola girecek. Peki burada atılması gereken öncelikli adım ne? Çoğu çevre ve enerji uzmanı aynı noktayı işaret ediyor. O da geri dönüşüm ve sıfır atık uygulamaları. Türkiye’nin de yakın zamanda başlattığı ve kısa zamanda sonuç alınması hedeflenen bir sıfır atık projesi var. Özellikle büyük tesis ve binaların çevreye verdiği zararı en aza indirip verimlilik sağlanması hedefleniyor.

ASIL SORUN EVLERDE

Ancak Türkiye’nin, çöpleri dönüştürme konusunda asıl sorunu evsel atıklarda başlıyor. Biz tüketicilerin evlerde düzgün bir ayrıştırma yapmadığını, bu ayrıştırmanın evde düzgün yapılmış olsa bile yolda tekrar bozulduğunu söyleyen İnteraktif Çevre Genel Müdürü Volkan Ural, “Sokaklarda bunu devam ettirecek sistem yok. Günün sonunda hepsi aynı yerde buluşuyor” dedi.

DÖNÜŞÜM EKONOMİSİ

Geri dönüşüm ekonomisinin üretim süreçlerinde çok büyük bir paya sahip olduğunu belirten Ural, “Sürekli bir çöp üretimi var ama bunları gömecek alanımız yok. Sanayide çöpler katma değere dönüşüyor ama evlerde farklı. Nüfus artıyor. Tüketim büyüyor. En iyi çözüm kaynağında ayrıştırmak ve geri kazanmak. Bu bilincin yerleşmesi gerekiyor. Belediyelerin adım atması şart. Buna mecburuz. Artık plastik gibi atıkları geri dönüştürmek için depozito sistemi yaygınlaşacak. Burdaki teşvik mekanizmasının kuvvetli olması lazım. Atığın yüzde 85’ini toprağın altına gönderiyoruz. Hedef 2 yılda bunu yüzde 65’in altına çekmek” diye konuştu.

‘NEMLİLİK ORANI FAZLA’

Türkiye’de özellikle kağıt ve benzeri atıkların geri dönüşüm tesisine gelene kadar niteliğini kaybettiğini belirten Volkan Ural, “Bizim atıklarımızdaki nemlilik oranı Avrupa’ya göre 2.5 kat daha fazla. Kağıt tesise gidene kadar suyu içine çekiyor ve tüm özelliğini yitiriyor” şeklinde konuştu.

OLUŞTUĞU YERDE DÖNÜŞÜM

Türkiye’de de sürdürülebilirlik konusunda çözüm üretmeye devam edeceklerini söyleyen Volkan Ural, “Biz özellikle otel, AVM gibi tesislere Sıfır Atık Projesi kapsamında çözümler sunuyoruz. Onların bakış açısı ilk başta yeterli olmasa bile uygulamalarımız sayesinde oteller büyük bir verimliliğe ulaşıyor. Kibar Grubu ve Kuzey Amerika’nın en büyük çevre şirketlerinden olan The Heritage Group’un ortak girişimiyle kurulan İnteraktif Çevre, atığı daha oluştuğu yerde dönüştürmeyi hedefliyor. Özellikle gıda atıkların büyük bölümünü oluşturuyor. Otellerde bu oranları hızla aşağı çekiyoruz. Yeşil Mutabakat gibi gelişmeler de firmaların farkındalığını arttırıyor çünkü kredi alırken karşısına sorun çıkabilir” diye konuştu.

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