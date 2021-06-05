‘Geri dönüşüm evde başlar’

Atıkların geri dönüştürülmesinin olumsuz etkiler ortaya çıkaran küresel iklim değişiklerinin ve çevre kirliliğinin önlenmesi dolayısıyla sürdürülebilir yaşamın sağlanabilmesi açısından önemli olduğunu söyleyen Burpol Polimer Genel Müdürü İlkay Yıldırım, “Bu nedenle, atıkların azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüşüm sitemlerinin uygulanması gün geçtikçe daha fazla ilgi görüyor” dedi.

FIRSATA DÖNÜŞÜYOR

Yıldırım, “Özellikle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2023 hedefleri ve Avrupa Birliği uyum sürecine uyumlu olarak, atık madde oranının azaltılması, geri dönüşümün ve tasarrufun artırılmasının teşvik edildiği görülmekte” diye konuştu. Yıldırım, şunları söyledi: “Atık madde miktarının azaltılması ve atık maddelerin yeniden ekonomiye kazandırılması çok önemli. Sadece doğanın değil, sınırlı olan kaynakların da korunması sağlanabilmeli. Bu yolla özellikle ekonominin kalkınmasına da destek verilebilmekte. Geri dönüşüm uygulaması ile hammadde ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayan firmalar bu durumu bir fırsata dönüştürebiliyor.”

ÇABA GÖSTERMELİYİZ

Geri dönüşümün evde başladığını söyleyen Yıldırım, “Kendini gerçekten iyi hissetmenin, sağlıklı olmanın, iletişim kurmanın, gelişmenin, topluma faydalı olmanın ve bir çok aradığımız meziyetin en etkin aracı hizmet etmek ise bizde yaşadığımız topluma etki edebilmek için çaba göstermeliyiz. Geri dönüştürülmüş plastikler otomotiv sanayisinde de yoğun olarak kullanılıyor. Otomotiv sektörü her geçen gün büyüyor ve teknoloji ile sürekli desteklenerek ilerlemeye devam ediyor. Bu alanda üreticiler; çevreye saygılı, dayanıklı, uzun ömürlü materyaller ile teknolojiye bütünleşmiş araç üretimine yatırım yapıyorlar. Yapılan araştırmalara göre araç üretiminde kullanılan plastiğin sanılanın aksine çevreye faydası var” ifadelerini kullandı.

GELECEK NESİLLERİ DÜŞÜNELİM

Otomobil sektöründe geri dönüşümün önemine dikkat çeken Yıldırım, “Plastikler, geri dönüşümü kolay malzeme olma özelliğine sahip. Plastik malzeme eritilip yeniden şekil verildikten sonra defalarca kullanılabiliyor. Otomobillerde kullanılan plastiklerin geri dönüşümü yapıldığında çevre korumada fayda sağlıyor. Otomobil üretiminde kullanılan plastik malzemenin artışı ile geri dönüşümü artacaktır. Otomotivde kullanılan plastiklerin yüzde 75’i geri kazanılabilir ürünlerdir. Geri kazanılmış ürünler tekrar otomotiv sektöründe plastik olarak kullanılabilmektedir. Plastik malzemeler hafiftir bu da lojistik için gereken enerjinin az olması demek, dolayısıyla daha az karbon salımı anlamına geliyor. Plastik malzemenin tercih edilmesiyle enerjiden ve maliyetten de tasarruf sağlanabilmektedir. Her firmanın ürettiği ürünlerin atık oluşma ve geri dönüşüm sürecini takip etmesi gerekiyor. Doğayı korumak ve gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak bizim elimizde” değerlendirmesinde bulundu.

AĞIRLIĞIN AZALMASI ETKİLİ

Otomobil söz konusu olduğunda akla ilk gelen olumsuz etkinin karbon salımı olduğunu aktaran Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: “Karbon salımının azaltılması için çözüm yollarından biri ise üretimde plastik kullanmak. Otomobil üretiminde plastik kullanılmaya başlanması ile beraber karbon salımı azaldı. Otomobil üretiminde plastik malzeme kullanılmasıyla otomobillerin ağırlığı azaldı ve araçlarda plastik kullanımının artması ile yakında araç ağırlığının yarı yarıya azalması söz konusu olacak. Günümüzde kullanılan otomobiller plastik yerine farklı malzemelerden üretilseydi 300 kg daha ağır olacaktı. Araçlarda plastik kullanıldığı için her 100 kilometrede yarım litre yakıt tasarrufu sağlanıyor. Araç ağırlığında yüzde 20 azalma karbon salınımını da azaltıyor. Günümüzde kullanılan araçların sadece yüzde 15’lik kısmı plastik malzemeden üretiliyor, bu oranın artmasıyla birlikte karbon salımı daha da azalacak.”

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