Gençlere mutfakta gelecek sunan proje

Haberin Devamı

Bu köşede birkaç hafta önce ‘Geleceğin kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin ana konuları neler olacak’ sorusunu ele almıştım. İşin uzmanlarıyla konuşmuştum. Aldığım yanıtlar bazı toplumsal konuların geçmişten geleceğe uzandığını, yıllar geçse de değişmeyeceğini bir kez daha göstermişti. ‘Gençlerin istihdamı’ bunlardan biriydi. Benim de her zaman çok önemsediğim iki toplumsal fayda başlığından biri olmuştur genç istihdamı. Nitelikli bir gelecek inşa etmek için çocuk ve gençlere yapılan her yatırımı çok kıymetli buluyorum. Diğer yazmaktan heyecan duyduğum konu ise gençlere ‘yerinde’ nitelikli bir gelecek inşa eden sosyal sorumluluk projeleri.

Haberin Devamı

Jumbo, sevdiğim iki konuyu bir araya getirmiş. Genç aşçıları geleceğe hazırlayan bir festivale imza atmış. Elbette Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün desteğini de yanına alarak.

28 İLDE DÜZENLENİYOR

MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması’nın güzel özelliklerinden biri 28 ilde birden düzenlenmesi. Yarışmaya ilk defa Türkiye çapında 81 il katılım göstermiş. Kriterler basit; öğrenciler katılıyor. Ve de Türk mutfağının geleneksel tatlarını korumak, tanıtmak hedefleniyor. Yani öğrenciler mutfaktaki becerilerini sergilemek için büyük çaba gösterecekler ama kadim Anadolu yemek kültürünü çalışmalarının temeline alacaklar. Bir taşla çokça kuş...

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı meslek liselerinin yiyecek-içecek hizmetleri alanında eğitim gören öğrencileri arasından il birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olan ekipler, Bölge Jüri Ekipleri tarafından belirlendi. Yani bölge etabı tamamlandı.

JUMBO DESTEK OLACAK

Yarışmanın finali 4 Mayıs’ta (yarın) İstanbul’da gerçekleşecek. Türkiye birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olan ekipler, uzman Jüri tarafından belirlenecek ve ödüller sahiplerini bulacak. Geleceğin şefleri, bu yarışmayla hayallerindeki hedefleri gerçekleştirme yolunda önemli bir adım atmış olacaklar. Jumbo da, geleceğin şef adaylarına kariyer yolculuklarında yanlarında olmayı vaat ediyor. Jumbo Genel Müdürü Bahriye Bayraklı Tavukçuoğlu, sosyal sorumluluk projelerinin odağını mutfağın, yemek kültürünün birleştirici gücünü aldıklarını belirtti. Sordum; nasıl bir iz bırakmak istiyorsunuz? Yanıt şu oldu: “Yemeğin birleştirici gücü, farklı coğrafyalardan gelen insanları, birbirinden özgün lezzetlerde buluşturuyor. Biz marka olarak her zaman bu ortak dili kullanmaya, sofra kültürümüzün zenginliğini vurgulamaya ve tariflerimizin unutulmamasını sağlayan projeleri desteklemeye devam edeceğiz.”

Haberin Devamı

GİRİŞİMDE KADIN GÜCÜ YENİ DÖNEME BAŞLADI

-TÜRKONFED yürütücülüğünde, Türkiye İş Bankası desteği ile girişimci kadınların iş geliştirme süreçlerine daha hızlı ayak uydurmalarına destek olmak amacıyla gerçekleştirilen Girişimde Kadın Gücü projesinin 2024-2026 yılları arasını kapsayan yeni dönemi başladı. Bu dönemde amaç 6 bin 500 girişimci ve girişimci adayı kadına ulaşılmak. Projenin ilk döneminde de 5 binden fazla girişimci kadına ulaşılmıştı.

İş Kuleleri’nde düzenlenen törenle yeni dönem start aldı. Törende konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İDK Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, girişimci kadınların önündeki cam tavanların kırılmasını pozitif ayrımcılık olarak görmediklerinin altını çizdi.

Haberin Devamı

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz ise iki yıllık yeni dönemde Türkiye genelinde girişimci kadınlara yol arkadaşlığı yapacaklarını vurguladı. Yılmaz, “ Alanında uzman mentörlerimiz ile 100 girişimci kadına mentörlük desteği sunacağız” dedi.

DOKU YİNE START ALDI

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin (GATHİB) Doku Kumaş Tasarım Yarışması dördüncü kez başvuruları açtı. Yarışmanın kazananına bu yıl 1 milyon 950 bin TL para ödülü verilecek.

Yarışmaya yıllardır ev sahipliği yapan GATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, önemli sonuçlar elde ettiklerini söyledi. Tasarlanan kumaşlardan beklentilerini şöyle dile getirdi: “Gençlerin tasarım fikirleri sektörün geleceğine ışık tutuyor. Bugün kumaşa iyi bir tasarım diyebilmemiz için onun aynı zamanda doğa dostu, dayanıklı ve sürdürülebilir olması gerekiyor. Sektörde farkındalık yaratmak adına sürdürülebilirlik bu sene de en önemli odak konusu olacak.’’