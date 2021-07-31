GEN, Türkiye'yi ilaç sektörünün geleceğine davet ediyor

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Pandemi sürecinden dolayı internet üzerinden gerçekleştirilen basın toplantısında Gümüş, şirketleriyle ilgili önemli bilgiler verirken, soru-cevap bölümünde ise gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

"Nadir hastalıklarda akla gelen ilk firmayız" diyen Gümüş, pek çok insanın adını dahi henüz duymadığı hastalıklara karşı tedavi seçenekleri sunduklarına dikkat çekti ve 1999 yılında ilk ilaç ruhsatını almalarının ardından yol haritasını belirlediklerini belirtti.



“Bugün geldiğimiz noktada eğer uluslararası bir biyoteknoloji firması Türkiye pazarına girmek istiyorsa mutlaka yolu GEN’den geçiyor. Nadir hastalıkların tedavisi denilince akla ilk gelen firma olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” diyen Gümüş, GEN olarak ilk günden bu yana epey yol kat ettiklerine vurgu yaparken bugün itibariyle 20 partnerle birlikte Türkiye başta olmak üzere Kazakistan, Azerbaycan, Rusya ve Özbekistan gibi ülkelerde yatırımlarını sürdürdüklerini söyledi.



HEDEF 3 YILLIK SÜREÇTE ÜRÜNLERİN YÜZDE 70'İNİ İHRAÇ ETMEK

23 yıllık süre zarfında kazandıkları deneyimle birlikte yatırımlarını artırdıklarının altını çizen ve AR-GE çalışmaları ve uluslararası ortaklıkları ile ilaç sektöründe büyük adımlar attıklarını kaydeden Gümüş, en büyük hedeflerinin 3 yıllık süreçte ürettikleri ürünlerin yüzde 70'ini ihraç edebilmek olduğunu belirtti ve ekledi:

"Halka arzdan elde edilen gelirin büyük bir kısmını küresel bir oyuncu olmak için harcayacağız."



Gümüş'ün hedeflerinden biri ise Türkiye'de yapılan bir ürünü dünyanın kullanımına sunmak. Bu yolda FDA (Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi) ile EMA'dan (Avrupa İlaç Ajansı) onay beklediklerine dikkat çeken Gümüş, Türkiye'de henüz yapılmayanı yapmak niyetinde olduklarını söyledi ve ön klinik çalışmalardan başlayarak FAZ 1-2-3 çalışmalarının Türkiye’de yapıldığı bir ürünü tüm dünyanın kullanımına sunmayı hedeflediklerini kaydetti.



"TEK HEDEFİMİZ BÜYÜMEK"

"Şimdiye kadarki birikimlerimiz, uzman kadromuz ve halka arz ile genişleyecek olan yatırımlarımız sayesinde bunu yapabileceğimizi biliyoruz." diyen Gümüş, tek hedeflerinin büyümek olduğunun altını çizdi.

Özkaynaklar söz konusu olduğunda güçlü bir şirket olduklarını dile getiren Gümüş, GEN’in 1 TL nominal değerli payının halka arz fiyatının 10,75 TL olarak belirlendiğini hatırlattı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"OYAK Yatırım liderliğinde 28-29-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi uygulanacak."



"OLDUKÇA SAĞLIKLI VE GÜÇLÜ BİR FİNANSAL ALTYAPIYA SAHİBİZ"

Dünyanın en hızlı büyüyen ilaç firmalarından biri olan GEN'in halka arz ile birlikte yeni ortaklar kazanmasını istediklerini belirten Gülmüş, oldukça sağlıklı bir finansal yapıya sahip ve özkaynakları güçlü bir şirket olduklarını dile getirdi.

Halka arz sonrasındaki süreçten de bahseden Gülmüş, bu arzdan yaratılan gelirin büyük bir bölümünü şirket içinde değerlendirmeyi öngördüklerini belirtti ve küresel alandaki varlıklarını da bu sayede genişletmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye'yi ilaç sektörünün geleceğine davet eden GEN, 23 yıldır Türk ilaç sektöründe önemli başarılara imza attı. Sağlık ihtiyaçlarına çözüm bulan ve nadir hastalıklar ile özel tedavinin gerektiği durumlarda çözümler sunan GEN, halka arz ile birlikte de hem stratejik ortaklıklarını güçlendiriyor hem de globalde kapsamını genişletiyor.









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