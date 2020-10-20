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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 20.10.2020 - 09:45 | Son Güncelleme:

Geçici vergide yeniden değerleme oranı yüzde 5,29 oldu

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Geçici vergide yeniden değerleme oranı yüzde 5,29 oldu
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yılın üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranını belirledi.

GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruda, yıllık hesaplanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Buna göre, söz konusu dönemde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 5,29 oldu.

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