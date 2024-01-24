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Gazetecilere YTH’lerde indirimli basın tarifesi…

Güncelleme Tarihi:

#YTH#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#Basın Kartı
Gazetecilere YTH’lerde indirimli basın tarifesi…
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2024 16:01

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yüksek hızlı tren ile ana hat ve bölgesel trenlerde basın kartı sahibi gazetecilere yüzde 15 indirim uygulandığını belirtti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletilen yüksek hızlı tren (YHT) ile ana hat ve bölgesel trenlerde yerli ve yabancı basın kartı sahiplerine ekonomi koltuklarında yüzde 15 oranında indirim uygulandığını bildirdi. 

GAZETECİLERE, YHT’LERDE YÜZDE 15 ORANINDA İNDİRİM UYGULANIYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülke ve dünya gündemiyle ilgili gerçek bilgilerin halka aktarılması, toplumsal bilincin oluşturulması, güncel sorun ve sınamalara karşı yenilikçi çözüm önerilerinin ortaya konulması, sesini duyuramayan kesimlerin kamuoyu nezdinde temsil edilmesi gibi önemli ve zor bir görevi yerine getiren basın mensuplarının hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmaların yapıldığı ifade edildi. 

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Bu kapsamda, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından 19 ile hizmet veren yüksek hızlı tren (YHT) ile ana hat ve bölgesel trenlerde yerli ve yabancı basın kartı sahiplerine ekonomi koltuklarında yüzde 15 oranında indirim uygulandığı hatırlatılarak, indirimden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca verilen kart sahibi yerli ve yabancı basın kartı sahiplerinin faydalanabileceği belirtildi.


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#YTH#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#Basın Kartı

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