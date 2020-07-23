Gayrimenkulde tanıtım atağı

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) yabancı yatırımcıları Türkiye’ye çekmek için atağa kalkıyor. Türkiye’nin tanıtımı için sanal fuar ve roadshowlar planlayan derneğin öncelikli adresleri Ürdün, Katar, Kuveyt, Çin, Pakistan, Hindistan, İngiltere, İsveç, Norveç ve Fransa olacak. Bu yıl pandemi etkisiyle yabancıya satışta 5 milyar dolar rakamına ulaşılacağını belirten GİGDER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Akbal, “2023 yılında 15 milyar dolar, 2025’de 20 milyar dolar gayrimenkul ihracatı hedefliyoruz” dedi. Online basın toplantısında konuşan Akbal, bu hedefe ulaşmak için Türkiye’nin uluslararası gayrimenkul tanıtımındaki yüzü olarak hukuk, güvenlik ve eğitim alanında geliştirdikleri projeleri hayata geçireceklerinin altını çizdi.

400 MİLYAR DOLAR

Uluslararası gayrimenkul yatırım pazarı büyüklüğünün 400 milyar dolar olduğunu belirten Akbal, “Türkiye’nin ilk 5 pazar arasına girmesini hedefliyoruz. Pasta büyük, burada yapacak çok şey var. Bu doğrultuda İstanbul’u gayrimenkul yatırımının merkezi hâline getirmek için çeşitli konferanslar ve zirveler düzenleyeceğiz. Uluslararası gayrimenkul yatırımlarının zirvesini İstanbul’a çekeceğiz. Yine yurtdışında doğru pazarlar bulmak için ciddi AR-GE çalışmalarımız olacak. Satış anlamında Türkiye’den daha önde olan İngiltere, ABD, Fransa ve İspanya gibi ülkeleri inceliyoruz. Üyelerimizin firmalarını ve projelerini tanıtabileceği zeminler oluşturmak adına belirleyeceğimiz hedef ülkelerde roadshow’lar düzenleyeceğiz. Ayrıca Türkiye’ye hiç gelmeden online platformlarla mülk sahibi olmaları için çalışıyoruz” diye konuştu. Akbal ayrıca yurtiçin de belediyelerle işbirlikleri yapacaklarını söyledi.

YENİ ADRESLER

Türkiye’de en çok konut yatırımı yapan ülkelerin İran, Irak ve Rusya olduğunu belirten Akbal, “Bu yıl en dikkat çekici gelişme listeye Çinlilerin dahil olması oldu. Şu anda listede yer almayan Pakistan hızlı giriş yapabilir. Oradaki STK’lar ile temas halindeyiz. İngiltere pazarına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Hindistan’dan konut yatırım talebi şu anda çok az ama potansiyeli yüksek bir ülke. Oraya yönelik de çalışmalarımız söz konusu. Çalışmalarımız sonucunda önümüzdeki yıllarda Avrupa, Çin ve Hindistan’ı ilk 10’da göreceğiz” dedi.

YABANCIYA ARABULUCULUK DESTEĞİ

Uluslararası yatırımcıya konut satışında güvenilirliğin önemli olduğunu dile getiren Akbal, bunun için üyelere eğitimler verileceğini ve yeterlilik ilkelerinin oluşturulacağını söyledi. Yurtdışı satıştaki uyuşmazlıkların çözüm merkezi olcaklarını belirten Akbal, “Türkiye’den gayrimenkul alan ancak davalık olan yatırımcılar var. İşte bu kitleye arabuluculuk hizmeti vereceğiz” dedi. Türkiye’de mülk alırken dolandırılan yabancılar da olduğunu belirten Akbal, durumların tespiti için bir saha çalışması başlattıklarını ekledi.

2015’te Türkiye’de satılan toplam konut içinde yabancıların payı yüzde 1.77, 2016’da yüzde 1.36, 2017’de yüzde 1.58, 2018’te yüzde 2.88’e, 2019’da yüzde 3.37 oldu. 2020’nin ilk 6 ayında salgının etkisiyle 2.28’e geriledi. 6 ayda yabancıya 14 bin 262 konut satıldı.

GÜNLÜK YAZLIK KİRALARI 6 BİN LİRAYA ÇIKTI

Tatile çıkanlar koronavirüs salgını nedeniyle otel yerine müstakil evlerde kalmayı tercih edince, Aydın’ın Kuşadası ve Muğla’nın Marmaris ilçelerinde neredeyse boş yazlık kalmadı. Kuşadası’nda geçen sene günlük 1200 TL’ye kiraya verilen havuzlu villanın kirası bu yıl 2 bin 500 TL’ye, Marmaris’te ise geçen yıl 800 ile 1000 lira arasında olan villaların kirası, özeliklere göre 1500 ile 6 bin liraya kadar çıktı. Kuşadası’nda müstakil ev kiralarının geçen yıla göre yüzde 100 oranında arttığını belirten emlak danışmanı Atakan Altaş, “Tatile çıkanlar artık otel gibi kalabalık ortamlarda kalmak istemedikleri için yazlık kiralıyorlar. Şu an Kuşadası’nda ağustos ayının sonuna kadar havuzu olan boş villa bulmak çok zor. Yoğun ilgi nedeniyle fiyatlar da iki katına çıkmış durumda. Geçtiğimiz sene günlük bin 200 TL’ye kiraya verdiğimiz havuzlu bir villanın bugünlerdeki kirası 2 bin 500 liraya kadar çıkmış durumda” dedi. Kadınlar Denizi Mahallesi’ndeki bir sitenin yöneticiliğini yapan Mehmet Ekici ise “Burada günlük olarak kiraya verilen 40 daire var. Şu an hepsi dolu durumda. Kuşadası’nda boş yazlık bulmak neredeyse imkansız hale geldi” dedi. Gayrimenkul ve Finans Uzmanı Figen Elif Çelik, Marmaris’te geçen yıl günlük 500 ila 1000 lira olan yazlık ev ve villaların fiyatının bu yıl ciddi bir artış gösterdiğini belirtip, “Villada ailesiyle tatil yapmak isteyenler bizlerden korunaklı olsun, evler arasında mesafe olsun, denize yakın olsun gibi isteklerde bulunuyor. İlçe merkezi ve kırsal turistik mahallelerde kiralık villalara talep çok arttı. Oda sayısı çokluğu, internet, sauna, oyun salonu, bahçeli, havuzlu ve komşular ile bağlantıları olmaması ve eşyalı olması gibi özellikler kiralık villaların kirasını günlük 6 bin liraya kadar çıkartıyor” diye konuştu.