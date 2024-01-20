‘Gayrettepe–Kağıthane’ Metro Hattı’nda geri sayım

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Bakan Uraloğlu, İstanbul’da Gayrettepe- Kâğıthane Metro Hattı’nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve Gayrettepe - Kağıthane arasında test sürüşü gerçekleştirdi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uraloğlu, “İstanbul ulaşım ana planı; İstanbul’un 1.100 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu noktada da biz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak adımlarımızı bu yönde atıyoruz. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde şu anda İstanbul’daki raylı sistem ağı uzunluğu 338,5 kilometreden 394,2 kilometreye yükselecek.” dedi.



KAĞITHANE-İSTANBUL HAVALİMANİ KESİMİNDE 5.15 MİLYON YOLCU TAŞINDI



Uraloğlu, 37,5 kilometre uzunluğundaki ‘Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu’nun 34 kilometre uzunluğundaki ‘Kağıthane-İstanbul Havalimanı’ kesiminin açılışını yaptıklarını hatırlatarak, 2 gün sonra hattın hizmete girişinin 1.yılının dolmuş olacağını hatırlattı.



Açılıştan itibaren 2023 yılı boyunca günde 112 sefer ile 8 istasyonda hizmet vererek; 5.15 milyon yolcu taşındığını ifade eden Uraloğlu, “20 dakika sefer sıklığı ile aylık ortalama 520 bin yolcu ağırladık. Hattımızın en yoğun kullanılan istasyonları toplam yolcunun yüzde 43 ile Kâğıthane ve yüzde 30’u ile İstanbul Havalimanı istasyonlarımız oldu.” şeklinde konuştu.

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Uraloğlu, hattın 3,5 kilometre uzunluğundaki Kâğıthane-Gayrettepe etabındaki çalışmaları tamamladıklarını belirterek, “Böylece hat uzunluğu 37,5 kilometreye istasyon sayısı 9’a çıkacak. Çok yakında da hizmete başlatarak hattımızın 9. ve son İstasyonu olan Gayrettepe İstasyonu’nu da İstanbullularla buluşturacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.” açıklamasında bulundu.Uraloğlu, 72 metre derinliği ile Türkiye’nin en derin metro istasyonu olma özelliğine sahip ‘Gayrettepe İstasyonu’nun hizmete alınmasıyla havalimanı metro hattının metrobüs ve Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro Hattı ile entegre olacağını dile getirerek, ”Hattın erişilebilirlik fonksiyonu gelişecek aynı zamanda Şişli ve Beşiktaş ’ta Kağıthane ve Eyüp ilçelerine metro ile bağlanmış olacak. İstanbullu hemşerilerimiz; İstanbul Havalimanı’na Kabataş-Mahmutbey Metro Hattına entegre olarak doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşacaklar.” dedi.



TAKSİM – İSTANBUL HAVALİMANI ARASI 41 DAKİKA OLACAK



Uraloğlu proje ile; “Gayrettepe – İstanbul Havalimanı’ arası seyahat süresi 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey arası 38 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası 45 dakika, Taksim – İstanbul Havalimanı arası 41 dakika, Taksim – Göktürk arası 26 dakika ve 4. Levent – İstanbul Havalimanı arası 35 dakika olacak.” diye konuştu.



TÜRKİYE’DE İLK DEFA BİR METRO PROJESİNDE 10 ADET TBM AYNI ANDA KULLANILDI



Uraloğlu, projeden neden ‘en’lerin ve ‘ilk’lerin projesi olarak bahsettiklerini şu ifadelerle anlattı:

“İlk olarak, 37,5 kilometre ile tek parça olarak ihale edilen en uzun metro oldu. Türkiye’de ilk defa bir metro projesinde 10 adet TBM aynı anda kullanıldı. Çok başarılı şekilde icra edilen kazı operasyonlarında gösterilen özen ve Türk Mühendis ve işçisinin çaba ve gayreti; bu çaptaki makinalar arasında kazı hızında dünya rekorlarını doğurdu. TBM ilerlemelerinde; günde 64,5 metre, haftada 333 metre, ayda 1.233 metre ile kazı rekorları kırdık. Saatte 120 kilometre hız ile Türkiye’nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda kullanılıyor. Yine, ilk defa yerli ve milli imkanlarla, bakanlığımızca desteklenen bir proje ile Aselsan ve işbirliği içinde bulunduğu TÜBİTAK tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemini bu metro hattımızda kullandık.”

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