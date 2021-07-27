Garanti BBVA'ya iki ödül

19,4 milyon müşterisi bulunan ve dijital kanalları üzerinden 10,1 milyon aktif müşteriye hizmet veren Garanti BBVA, geçtiğimiz yıl bireysel bankacılık faaliyetleri kapsamında 1.1 milyon yeni müşteriye hizmet vermeye başladı.

Konuyla ilgili görüş bildiren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, “Bankacılık ürün ve hizmetlerimize ağırlıkla dijital kanallarımız üzerinden erişen müşterilerimiz için insan odaklı ve kullanıcı dostu bir yaklaşım benimsedik. Uzaktan müşteri olma sürecinin başlamasıyla beraber “Temassız Müşteri Olma Teknolojisi” ile müşteri olma ve kredi kartı başvuru süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek kolay, hızlı ve güvenilir bir bankacılık deneyimi sunuyoruz. Garanti BBVA Mobil’de yer alan Akıllı İşlemler servisi ve kişiye özel sunduğumuz önerilerle müşterilerimizin günlük bankacılık işlemlerini daha kolay yapabilmelerini ve finansal yönetimlerinde farkındalık kazanmalarını amaçlıyoruz. Sürdürülebilirliğe verdiğimiz önem doğrultusunda müşterilerimizin finansal sağlığını gözetmeyi aynı zamanda toplumsal sorumluluğumuz olarak görüyor; herkesin kendi finansal sağlık durumunu fark etmesini, takip ve analiz etmeyi öğrenmesini hedefliyoruz.” dedi.

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