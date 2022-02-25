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Fuat Miras hayatını kaybetti

#Fuat Miras#Vefat#TOBB
Fuat Miras hayatını kaybetti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) eski başkanlarından Fuat Miras hayatını kaybetti.

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4 Haziran 1986-9 Ocak 1996 döneminde TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, 9 Ocak 1996-16 Haziran 2001 tarihleri arasında da TOBB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunan Miras, 1932 Trabzon Sürmene doğumluydu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Fuat Miras, Armatörlük mesleği ile Deniz Ticaret Odası’nın kurucularındı.

Miras, iki çocuk babasıydı Miras’ın vefatı üzerine bir mesaj yayımlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Sayın Fuat Miras’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadesini kullandı.

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#Fuat Miras#Vefat#TOBB

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