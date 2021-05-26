‘Fuarlar daha çok hareketlenecek’

Fuara gelen ziyaretçinin, kentte konakladığını, yemek yediğini, ulaşım araçlarını kullandığını ve kalan vaktinde şehri gezdiğini belirten Ali Bıdır, “Özellikle bu pandemi döneminde fuarlarımızın şehre katkısı ve önemi daha çok ortaya çıktı. Otelciler fuarların yokluğunu hissettiklerini belirtiyorlar ve fuar yapacağımız zamanı sabırsızlıkla beklediklerini dile getiriyorlar. Taksicilerimiz de yakınlarda fuar yok mu fuar olsa keşke diyorlar. Küçük esnafından daha büyük ölçekli işletmelere kadar herkes bu eksikliği hissediyor çünkü fuar olduğunda tüm şehir ekonomik olarak kalkınıyor. Fuarlarımız ile güzel şehrimiz Antalya’mızın tanıtımına katkıda bulunuyoruz ve bulunmaya devam edeceğiz. 18-21 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek 32.Hotel Equipment ve 28. Food Product fuarlarının organizatörü ve alan sahibi, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, toplam 60 bin metrekarelik alanı ve ihtiyaca göre 10 kişiden bin kişiye kadar katılımcıyı ağırlayabilecek donanımlı 15 adet kongre, konferans ve seminer salonlarıyla eşsiz organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. ANFAŞ Fuarcılık, büyük ölçekli toplantı ve etkinliklerde, deneyimli ekibi ve profesyonel ev sahipliği yaklaşımında ödün vermeden hizmet ediyor” ifadelerini kullandı.

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