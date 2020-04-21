Ford üretime arayı 4 Mayıs'a uzattı

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, "Ford Avrupa’nın, koronavirüs salgınının yayılımına paralel olarak Avrupa’da ticaretin kesintiye uğraması ve tedarik zincirinde yaşanan problemler sebebiyle, üretim faaliyetlerine ara vermeyi devam ettirme yönünde aldığı kararlar dikkate alınarak şirketimizin Kocaeli fabrikalarında üretim faaliyetlerine ara verme süresi 4 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır" denildi.



Ford Otomotiv’in 4 Nisan’da yaptığı açıklamada, "Ford Otosan, planlarını Sağlık Bakanlığının açıkladığı ve Koç Topluluğu genelinde uygulanmakta olan tedbirler doğrultusunda güncellediğini bildirirken, üretim arasının mevcut koşullara bağlı olarak 27 Nisana kadar devam edeceği" belirtilmişti.